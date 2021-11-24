快訊

遭毆男大生明出院！超跑3惡少都有動手 宋母：3人都告

汪小菲與大S離婚首發聲 鬆口二字洩未來動向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／「很難當作戰力看待」 日媒看衰陽岱鋼續留巨人

聯合新聞網 / 綜合報導
日媒《J-CAST》仍看衰陽岱鋼續留巨人的發展。 聯合報系資料照
日媒《J-CAST》仍看衰陽岱鋼續留巨人的發展。 聯合報系資料照

旅日球星陽岱鋼在一片意外聲中與巨人續約一年，外界評估是因巨人有右打空缺與他不想離開東京的考量，但日媒《J-CAST》仍看衰這筆簽約，認為陽岱鋼來年還是很難在巨人佔有一席之地。

一名記者在報導中指出，原本預期陽岱鋼季後就會離開巨人，但最後卻續約一年真的讓他嚇到了，畢竟34歲的他已過了生涯顛峰，就算老將龜井善行退役，巨人陣中還有明星級的丸佳浩、松原聖彌與洋砲惠勒等右打，甚至可能還會有新洋砲加入，實在看不出陽岱鋼新球季會比今年有更多出賽空間，「很難當作戰力」看待。

目前仍不知陽岱鋼續約細節，但有球團消息表示恐怕會大幅減薪九成，台日網友有人為他抱屈，也有人嘲諷巨人，只能期待陽岱鋼用表現打臉外界質疑。

相關新聞

中職／王建民發文諷時事 網：那年你拿球棒全國都哭了

近日各地治安紛爭不斷，球棒屢成為鬧事武器，因此內政部長徐國勇拋出「球棒實名制」引起大眾熱烈討論，製作各種梗圖嘲諷，就連中信兄弟二軍教練、旅美大前輩王建民都跟上時事發文「還好我不拿球棒」，讓大批球迷留言

中職／獅打線冷守備僵 兄弟終將致勝不再安心亞

今年的職棒很不一樣，因為疫情的影響停賽約兩個月，讓以往在秋天進行的台灣大賽，硬是到了冬天才進行。大部份運動都需要保持身體熱度，棒球在戶外進行亦是如此，雖然不確定氣溫對於球員的影響程度，但可以確定的是，

日職／「很難當作戰力看待」 日媒看衰陽岱鋼續留巨人

旅日球星陽岱鋼在一片意外聲中與巨人續約一年，外界評估是因巨人有右打空缺與他不想離開東京的考量，但日媒《J-CAST》仍看衰這筆簽約，認為陽岱鋼來年還是很難在巨人佔有一席之地。 一名記者在報導中指

中職／樂天感謝祭 猿隊教頭率28球員野餐趴同樂

為感謝球迷支持，樂天桃猿隊推出感謝祭、今年最後一個主題趴「野餐趴」，第一彈在12月4日開放桃園棒球場，讓球迷一起進入紅土...

中職／轉運手翻轉生涯 官大元獲東山再起獎

中職連續三年頒出東山再起獎，今年由中信兄弟隊「轉運手」官大元成功翻轉自己的生涯，本季以開季連續卅一點二局無責失分的聯盟紀...

中職／40歲拚總冠軍 周思齊跟進高國慶

中職總冠軍賽廿七日在台中洲際球場開打，中信兄弟、統一獅隊決戰金盃，兩隊陣中各有四老，獅隊潘武雄昨天確定無緣進入廿八人名單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。