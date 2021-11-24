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日職／「很難當作戰力看待」 日媒看衰陽岱鋼續留巨人
旅日球星陽岱鋼在一片意外聲中與巨人續約一年，外界評估是因巨人有右打空缺與他不想離開東京的考量，但日媒《J-CAST》仍看衰這筆簽約，認為陽岱鋼來年還是很難在巨人佔有一席之地。
一名記者在報導中指出，原本預期陽岱鋼季後就會離開巨人，但最後卻續約一年真的讓他嚇到了，畢竟34歲的他已過了生涯顛峰，就算老將龜井善行退役，巨人陣中還有明星級的丸佳浩、松原聖彌與洋砲惠勒等右打，甚至可能還會有新洋砲加入，實在看不出陽岱鋼新球季會比今年有更多出賽空間，「很難當作戰力」看待。
目前仍不知陽岱鋼續約細節，但有球團消息表示恐怕會大幅減薪九成，台日網友有人為他抱屈，也有人嘲諷巨人，只能期待陽岱鋼用表現打臉外界質疑。
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