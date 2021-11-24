中職／王建民發文諷時事 網：那年你拿球棒全國都哭了

近日各地治安紛爭不斷，球棒屢成為鬧事武器，因此內政部長徐國勇拋出「球棒實名制」引起大眾熱烈討論，製作各種梗圖嘲諷，就連中信兄弟二軍教練、旅美大前輩王建民都跟上時事發文「還好我不拿球棒」，讓大批球迷留言「朝聖」。

王建民曾在大聯盟洋基隊連兩年拿下19勝，也多次代表中華隊立下汗馬功勞，他在粉絲團上Po出身穿中華隊藍白球衣的畫面，並且寫下「幸好我只拿棒球和手套」，還附上手套與棒球的表情符號，嘲諷「球棒實名制」酸意滿點，展現幽默一面，就連中職會長、同時擔任立法院副院長的蔡其昌也回應：「幽默的建民」。

大量網友也跟進回覆，「但棒球在你手上更具威力阿」、「遠距離攻擊也是會很痛的，更何況建仔的伸卡球很會跑，想預測路徑也很難跑啊⋯⋯」、「這大概是這兩天最貼切好笑的XD」、「遇行車糾紛，一言不合就給對方來顆伸卡球也是可以的」、「被你的球K到可能比被球棒貓到嚴重」、「我以為你拿的是保齡球」。

另外也有網友回想起王建民過去就是因拿球棒打擊造成跑壘受傷的不好回憶，寫下：「我們多希望當時你沒有拿球棒」、「有一年你拿球棒的時候，整個國家人民都哭了...」。

目前這則貼文已有超過1.2萬人按讚，超過600則留言與破500次分享，網友也大喊著「徐部長快來看」。不過王建民與民眾不用擔心，徐國勇部長已作出解釋，「只有暴力、詐欺、地下錢莊與幫派背景者攜帶球棒才會被註記」。