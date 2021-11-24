中職／樂天感謝祭 猿隊教頭率28球員野餐趴同樂

為感謝球迷支持，樂天桃猿隊推出感謝祭、今年最後一個主題趴「野餐趴」，第一彈在12月4日開放桃園棒球場，讓球迷一起進入紅土草皮區，猿隊總教練曾豪駒、球員林泓育、陳冠宇等人也會到場舉辦簽名會。

猿隊參與野餐趴的「樂紀念」簽名會成員，包括總教練曾豪駒，及球員郭嚴文、馬傑森、郭永維、梁家榮、陳俊秀、林承飛、馮健庭、廖健富、嚴宏鈞、林泓育、張閔勛、朱育賢、陳晨威、邱丹、成晉、林立、詹智堯、林子崴、王溢正、賴鴻誠、陳禹勳、游朝惟、黃子鵬、張喜凱、曾仁和、許峻暘、黃偉晟、陳冠宇。

「樂紀念」簽名會，於當日球場商品部消費滿2500元可獲得限量號碼牌一張，簽名會預計16:30後開始。

樂天野餐趴入場可獲得限量迪爾森戀人甜點及樂天桃猿10應猿手旗，2021金樂猿卡友免費參加，會員可憑卡至多再帶3位好友免費入場，金、樂猿卡會員本人及其攜之友人皆須先至售票櫃出示樂天市場app兌換券頁面領取活動券方能憑券入場。

野餐趴活動券將在11月27日（六）10點起至12月4日（六）11點止於全家預售系統預售，不分全半一律300元，未滿115cm者免費入場。12月4日（六）當天現場開賣/兌換時間為11點30分至13點30分。

若入場人數達球場管理上限，現場僅提供會員兌換活動券服務，活動券可至現場商品部享消費滿千折三百之優惠，會員優惠皆可併計。