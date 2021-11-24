中職／獅打線冷守備僵 兄弟終將致勝不再安心亞

今年的職棒很不一樣，因為疫情的影響停賽約兩個月，讓以往在秋天進行的台灣大賽，硬是到了冬天才進行。大部份運動都需要保持身體熱度，棒球在戶外進行亦是如此，雖然不確定氣溫對於球員的影響程度，但可以確定的是，將在台灣大賽的交戰的統一及中信，意外都在季末時手感冷卻，陷入難得的低潮。

統一獅vs.中信兄弟是再次延續去年台灣大賽的對戰組合，本季雙方戰績一直處於拉鋸戰，互有領先。例行賽正面交鋒，與去年其實一樣是由中信取得優勢，今年雙方對戰30場，中信取得17勝11敗2和，超過6成的勝率。不過還是跟去年類似，上半季中信有絕對優勢，但下半季並沒有討到什麼便宜。特別的是下半季是獅隊先在對戰中6連不敗，後由兄弟取得5連勝，最後4次交戰則是雙方各取得2勝。

上半季直到復賽後，獅隊因為老是碰到下雨延賽，形成最後8天從北到南再到北要連趕7場，加上對手刻意的投手安排，最終才讓出首位。在季末時，獅隊一度繳出9戰8勝的成績，與中信兄弟拉開多達4.5場差，看起來有比照去年強勢登頂的態勢。然而被死敵中信兄弟中止連勝後，獅隊最後8戰竟然只拿下1勝，其中還6場是對戰今年很順手的味全及富邦，只有靠王牌投手布雷克拿下唯一的勝場，以最低迷的氣勢準備迎戰台灣大賽。

原先兄弟在上半季一直居次無法超車，但復賽後靠著賽程鬆散，在先發的安排得宜下，順利逆轉戰局拋下彩帶。下半季原本一樣緊咬不放，但到了11月打線意外急凍，前9場賽事有6場得分最多2分，絲毫不像大家印象中的強攻打線。不過最後3場賽事，中信狂打7支全壘打，其中包含最具提振士氣的單場雙響砲、再見全壘打及滿貫全壘打，讓黃衫軍目前氣勢就贏了一截。

林智勝在季末發威，最後兩戰以再見全壘打及滿貫全壘打達到一擊致勝的效果，展現老將能夠在關鍵時刻能夠提振士氣的價值。 聯合報系資料照片

在投手方面，去年雙方都有超強三洋投坐鎮，今年則已截然不同。獅隊目前有布雷克、飛利士、霸能及猛威爾。前兩者應當無疑問的會成為對戰的兩大先發，但霸能及猛威爾對戰中信都表現不穩定。兄弟在這環節也沒有得到便宜，除了德保拉外，象魔力比較有機會出線，但他實際並未對獅隊有先發出賽，另外羅傑斯及華德茲，控球都不穩，甚至不一定會以先發出戰。

因為洋投不穩，本土投手則成為交戰重點，統一評估不攜帶調整中的胡智為，因此主角將是古林睿煬及江辰晏。然而古林睿煬對戰的防禦率高達7.47，WHIP趨近於2，幾乎對中信完全沒轍，而江辰晏近況不佳，已被調往牛棚調整，獅隊在總冠軍賽的調將面臨大考驗。中信方面，則是有呂彥青及鄭凱文可能出戰，他們對戰統一獅成績都不錯，讓黃衫軍調度更加靈活。

呂彥青(右)加入中信後，雖然表現不如預期理想，但在對戰統一卻有不錯的表現，將會是台灣大賽的一名活棋。 圖／中信兄弟隊提供

由於近況的差異，讓獅隊原本團隊打擊成績的優勢不復見，反而是兄弟最後找回的火力，明顯佔了上風。守備問題可能更會是影響戰局的不安定因子，統一最後10場比賽中，失誤高達13次，而且狂被盜壘成功14次。其中最大的問題在於三壘及捕手，尤其黃衫軍下半季曾瘋狂的嘗試觸擊戰術，恐怕就是為此作準備，有機會兵不血刃可以拿下更多的分數。

獅隊近期面臨內野守備問題，總冠軍賽對手偏偏又是狂練觸擊戰術的兄弟，這對於球員還會產生更大的壓力。 聯合報系資料照片

中信兄弟去年在3勝1負的優勢下，卻大意失荊州讓統一獅奪得總冠軍，主要原因就是太過於仰賴洋投，以至於在過勞的情況下慘遭逆轉。獅隊近況太差，打線超冷，守備又漏洞百出，整體狀況低迷。中信雖然洋投不如去年搶眼，但本土投手、打擊及守備都相對突出，應能以4勝2敗脫穎而出，可望擺脫連亞命運。中信集團就有機會拿下從鯨隊時期起算，經營職棒第20年的首座冠軍獎盃！

總冠軍賽結果預測：中信兄弟4:2統一獅