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中職／讚嘆天哥！與伍鐸包辦單月MVP 龍隊隔22年再獲獎

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
郭天信。報系資料照
郭天信。報系資料照

味全龍隊11月戰績10勝6敗、勇冠5隊，個人成績也很可觀，今年最後一個單月投、打MVP得主開出，由龍將包辦，郭天信伍鐸雙雙成為龍隊重返中職一軍舞台後的第一個單月MVP。

「天哥」郭天信在下半季狀況火燙，全季打擊率收在3成08為今年新人最嗆成績，而他在11月打擊率更是高達4成03，敲出27支安打為全聯盟最多。郭天信在票選上取得13票，大勝樂天桃猿隊陳晨威的1票，在新人年就搶下一座單月MVP。

投手部門上演龍隊兩名洋將相爭，伍鐸11月出賽3場、20.1局，取得完美的3勝0敗、防禦率1.33，在投票上以8票險勝隊友田澤純一的6票。

田澤的單月成績也很精彩，由於龍隊贏球場次激增，他的「上班」頻率提升且把握度超高，他在11月7度登板，進帳6救援、1中繼，防禦率是完美的0。

郭天信、伍鐸聯手成為龍隊回魂後首位拿下單月MVP的球員，隊史前一人已要追溯到1999年9、10月的張泰山。

郭天信 伍鐸 樂天桃猿

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