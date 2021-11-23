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中職／「轉運」自己的棒球生涯 官大元奪東山再起獎

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
官大元獲選今年東山再起獎。圖／中華職棒提供
官大元獲選今年東山再起獎。圖／中華職棒提供

中職今天公布東山再起獎得主，曾獲2011年新人王的官大元，歷經去年全季僅5場一軍出賽、防禦率12.15的生涯低谷，今年幾乎全季待在一軍，出賽49場、防禦率3.14，更寫下開季連31.2局無責失分，成為中信兄弟隊牛棚要角，獲聯盟表彰為2021年中華職棒「東山再起獎」得主。

非科班出身的官大元，並未受過正統棒球訓練，一路靠著對棒球純粹的喜愛與不輕言放棄的意志力，在27歲這年踏入職棒、28歲奪下新人王，還曾拿下2015年中繼王，生涯以「轉運手」著稱，但他近年成績下滑嚴重，2016年起多數時間防禦率高得離譜，去年更是頓失一軍表現空間。

歷經過一軍風光，也走過二軍沈潛，現年38歲的官大元深知前幾年成績不理想，也因此讓他更想要有所突破。今年在一軍穩定出賽49場，總計66局投球，送出29次奪三振，拿下6個中繼成功，3.14防禦率，更寫下開季連續31.2局無責失分、防禦率0的表現，也達成生涯400場出賽的里程碑，成為兄弟倚重的牛棚投手。

最強轉運手幫自己轉運成功，官大元歷經低潮不因此氣餒，靠著自身的努力，再站上一軍舞台，獲選為2021中華職棒東山再起獎得主。

東山再起獎於2017年增設，並非常設獎項，而是在球季結束後由聯盟評選是否有符合資格的球員，首年從缺後，2019年潘威倫、2020年高國輝獲選，今年官大元成為史上第3人、投手第2人獲獎。

中華職棒大聯盟今年再與「三井住友海上集團明台產物保險」合作，將在12月底舉辦「2021明台產險中華職棒頒獎典禮」，表揚選手付出整季的辛苦成果，屆時官大元投手也將站上頒獎台接受聯盟表彰。

官大元 中華職棒 牛棚

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