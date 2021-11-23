中職／補強即刻啟動 悍將宣布自主培訓簽下1投1捕

富邦悍將隊又結束黯淡一季，球團即刻為明年球季展開布局，今天正式與季中選秀的遺珠投手蘇捷恩、捕手蘇煒智完成自主培訓選手合約，並送交聯盟完成註冊程序，為球隊投捕戰力再添新血。

來自花蓮縣光復鄉的蘇捷恩，擁有180公分、90公斤的黝黑壯碩體型，採用右手上肩高壓式投球，除了145公里以上的快速直球外，另有指叉球與曲球等拿手球路。

目前就讀於遠東科技大學的蘇捷恩年僅21歲，在選秀會落選後持續進行自主訓練，完成與悍將的合約後，也將加入球隊秋訓行程，成為富邦悍將一員。

同為21歲的捕手蘇煒智，棒球之路與新北市淵源深厚，三級棒球從新埔國小、二重國中、穀保家商都在新北完成，高中畢業後就讀臺灣體大成為富邦公牛隊的主戰捕手。以守備見長的蘇煒智擁有完整的國手資歷，包括2014年U15、2017年U18、與2021年U23等國家隊的經驗。目前正在服兵役的蘇煒智，將於退伍後再正式向球隊報到並參加訓練。

悍將在上周日完成本季最後一場例行賽事後，球隊將先進行短暫的休息，並於周六起展開秋訓行程，針對不足之處持續強化，為明年球季提前進行規畫與準備。