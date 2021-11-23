黑豹旗／陽益政好投、鄭瑋翔致勝安 東體黑豹旗首闖8強

黑豹旗青棒賽16強台東體中與屏東高中交手，東體先發投手陽益政投出傷後最佳一役，兩隊鏖戰至延長賽第8局，東體靠著鄭瑋翔關鍵三壘打、一棒送回2分，終場以4比2拿勝、隊史首度晉級8強。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強在三重棒球場舉行，台東體中今天與屏東高中交手，台東體中先發投手陽益政首局稍微有狀況，單局投出2次四壞保送、被敲1支安打，但是守備幫忙，沒有失掉分數，

陽益政5局1人出局後被敲二壘打退場，屏中2人出局後靠著保送、安打送回1分，這1分要記在陽益政身上；陽益政今天總計投4.1局被敲3支安打，投出3次四壞保送、4次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

東體比賽前半段沒能得分，直到6局靠著杜禹鋒適時安打送回追平分，兩隊正規7局打完1比1僵持不下，突破僵局制延長賽第8局上，東體中靠著鄭瑋翔關鍵三壘打，一棒送回2分，再靠著杜禹鋒高飛犧牲打送回團隊第4分。

屏東高中8局下靠著盜壘、保送、滾地球跑回1分，東體後援投手王宇翔穩守、守備幫忙，順利拿下勝利、隊史首度晉級8強。

台東體中總教練陳峰岳接受媒體聯訪表示，屏中先發投手球速不快、姿勢不固定，打者掌握直球感覺雖不錯、打出去的球強勁，只是運氣不好，後半段抓準換投時機搶分。隊史首度晉級8強，陳峰岳表示，希望可以繼續推進隊史紀錄、目標4強。

東體先發投手陽益政少棒、青少棒時期都當過國手，陳峰岳表示，陽益政去年黑豹旗時受傷，這一年養傷、狀況起起伏伏，壓力也很大，這場比賽無論速度、準度、球路發揮都不錯，相信可以給他很大的鼓舞。

陽益政表示，因為跌倒撞到頸椎，一開始身體右半邊會有點沒力，休息一陣子、靠著復健恢復，練習時身體不舒服、沒辦法做到位也會不開心，覺得拖累隊友，教練不斷鼓勵他，今天投出傷後最佳一役、增加信心，最滿意壘上有人時可化解危機，不好的地方則是曲球的控球不好，給自己表現打80分。

潘菘瑋傳授滑曲球 東體王宇翔黑豹旗好投搶勝

台東體中高一投手王宇翔黑豹旗後援搶勝、率隊晉級，受退役球星潘菘瑋調教、滑曲球進化，加上最快約145公里直球、未來性受期待；潘菘瑋稱讚，王宇翔資質不錯，具備成為好投手的條件。

台東體中此次黑豹旗青棒賽陣中唯一高一投手王宇翔，今天在16強與屏東高中交手，延長賽8局後援登板穩守，投1局被敲1支安打、無失分，球隊終場以4比2拿勝、晉級8強，王宇翔為勝投。

才高一關鍵時期登板後援毫不怯場，東體總教練陳峰岳接受媒體聯訪表示，王宇翔是東體國中部直升上來的球員，從青少棒時期就是球隊極力培養的投手戰力，面對關鍵大場面不會害怕，過去最快球速142公里，今天有測到145公里、狀況看起來不錯。

具旅美資歷的退役球星潘菘瑋（原名增菘瑋）為東體客座投手教練，幫王宇翔調整滑曲球握法，潘菘瑋稱讚，王宇翔才高一，有顆不錯的滑曲球、直球有球速也有威力，資質不錯、企圖心很強，「他具備成為好投手的條件」。

潘菘瑋也分享觀察所得，自己高中時期的投手好像都是直球比較好、變化球需要磨練，但這批東體的投手，每個人幾乎都有一顆不錯的變化球，直球觀念再加強、磨練經驗，未來發展值得期待。

王宇翔表示，今天延長賽登板，內心還是有點緊張，但教練和學長都有鼓勵、給他信心，過去雖然有投曲球、但投得不好，升上高中後潘菘瑋協助調整握法、練成滑曲球，比較能掌握控球點，投球角度比較好，也收到不錯的效果。