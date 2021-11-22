中職／林智勝是總冠軍賽全壘打王 史上唯一單場3響砲

中職總冠軍賽將於27日開打，中信兄弟隊在台中洲際球場迎戰統一獅隊，連續兩年上演象、獅爭霸戲碼，兩隊暫未公布28人名單；兄弟隊39歲老將林智勝近況火熱，很有機會入列，挑戰更多全壘打紀錄。

林智勝本季出賽33場，打擊率1成85、全壘打3支、打點13分，和過去全盛時期的數字相差甚遠，但他在球季賽最後兩戰合計5打數3安打，包括兩支全壘打，攻下6分打點，生涯289轟追平張泰山並列史上第1。

林智勝已是冠軍賽的常客，從2006年效力La new熊隊起，生涯出賽44場都以先發身分上場，出賽數名列史上第7，張泰山66場最多、彭政閔61場居次。

值得一提的是，林智勝在歷年總冠軍賽累積14支全壘打，史上排名第1，也是唯一達到2位數的球員，羅敏卿9轟排名第2；林智勝在2016年對義大犀牛隊第3戰轟出3支全壘打，寫下史上唯一總冠軍賽單場3響砲紀錄。

獅隊43歲老將高國慶在總冠軍賽43分打點排名第1，林智勝40分暫居第2；彭政閔得41分是總冠軍賽得分王，林智勝39分和張泰山並列第2，也有機會追上、甚至超前。

另外，彭政閔79支安打穩定領先，張泰山73安居次，林智勝65安排名第3，暫時沒有超越的機會。

獅隊目前10座總冠軍是中職史上最多，兄弟和樂天桃猿隊都是7冠；兄弟從2014年起，近8年有7次晉級爭霸戰，前6次都遭淘汰，包括去年對獅隊3勝1敗後連輸3場，最近一次封王是2010年。