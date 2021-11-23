中職／悍將若不對症下藥 換再多人恐怕都是枉然

近期媒體報導，富邦悍將即將更換領隊，蔡承儒下、前台體大校長林華韋上，教練團和行政團隊也將改組，然而，這只是換湯不換藥的做法，富邦真正要做的是建立良好體系和球隊文化，否則再怎麼換依舊是枉然。

何謂體系？拿富邦最大假想敵中信來說，中信接手兄弟象不久，就在屏東打造設施完善的二軍訓練基地和宿舍，練球事倍功半不說，選手經常夜訓強化也不是新聞，加上實用的球探編成，精準的選秀策略和眼光，兼顧即戰力、未來性，讓一軍有源源不絕的兵源可用，富邦有嗎？

中信二軍6年奪5冠，證明農場養成體系具備扎實底蘊，林威助今年剛接一軍總教練就曾透露，在球隊不只要讓一軍球員彼此競爭，二軍選手也要有競爭和危機感，隊友在休息時，自己抓緊時間練習，就有多一分成功的可能性。這幾年中信選秀選材出色是一點，在隊內形成彼此互相競爭的強烈氛圍是另一關鍵點，富邦有嗎？

中華職棒2021年二軍總冠軍賽第5戰，中信兄弟隊擊敗樂天桃猿隊奪冠，這是他們6年內的第5次冠軍。 圖／中華職棒提供

何謂球隊文化？事實上，中信歷經多次隊內「茶壺裡的風暴」，無論是教練和選手之間，或是選手相互之間都曾上演，球隊選擇大刀闊斧，以紀律為由釋出大批球星，也就是「五虎將事件」，即使沒被丟掉，留在球隊也「冰」很長一段時間，明確告訴旗下球員：「棒球不是沒有誰就不能打，而是沒有人才不能打。」沒有任何球員是無可取代的。

中信流失大批球星，只經歷短暫換血陣痛期，很快地就重回聯盟爭冠行列，最重要的是休息室氣氛煥然一新，在隊內形成正向力量，「球衣前面的隊名，永遠大於球衣背後的名字。」團隊永遠在個人之上，這是中信球團要傳達給選手的訊息。

中信進軍中職後，總教練頻繁更換，教練團成員也屢做更動，但球隊依舊長保競爭力，為什麼？這就是中信建立良好體系和球隊文化所得到的紅利反饋，富邦有嗎？

中信接手兄弟之後，8年內換了7個總教練，林威助今年首次擔任總教練，仍保持傳統帶領球隊打進總冠軍賽。 圖／中信兄弟隊提供

富邦選擇走在截然不同的道路，中信釋出「五虎將」後，富邦全數吸收，陣中一票超華麗旅外球星，先發打線一字排開幾乎都是中華隊國手，投手群表面看上去兵強馬壯，年年開季前都被專家評選是奪冠大熱門，卻年年讓人失望，歷任總教練葉君璋、陳連宏、洪一中都曾帶兵拿過總冠軍，但在富邦就連1座季冠軍都沒有，富邦高層有沒有想過問題出在哪？

富邦球隊內部不和諧的事件幾乎每年都躍上媒體版面，從2017年林哲瑄在臉書批評林益全守備，2018年倪福德嗆聲郭泓志，2020年胡金龍的「胡弟事件」，旅外球員都是事件主角，今年加碼演出布魯斯與總教練洪一中起衝突。別忘了，這只是檯面上球迷看得到的紛爭，檯面下的風波絕對數倍於此。

中信真正的旅外球星並不多，具大聯盟、日職經歷的李振昌應該是陣中唯一所謂的「旅外大牌球星」，李振昌傳授經驗給年輕投手，在隊內形成正面力量，在場上屢屢為球隊守成建功，以身作則，是中信的「正資產」，不用靠一票大牌旅外球星助陣，中信照樣近8年7次打進台灣大賽。

李振昌(右)回台加入兄弟後，不但自己後援表現非常優異，也從不耍大牌，並將多年美日職棒的經驗傳授給隊友，整個牛棚戰力一起提升。 圖／中信兄弟隊提供

富邦用同一批旅外球星打了4、5年依舊1冠難求，隨著年歲漸長，技術和體力下滑，戰力只會下滑不會更好，這也是教練團打算逐步換血的考量，只是，富邦二軍養成體系不夠完善，這幾年選秀策略有討論空間，年輕球員戰力無法銜接造成青黃不接，教練團巧婦難為無米之炊。

球是球員在打，如果富邦球團了解問題的癥結，就要像幾年前中信對症下藥、大力整頓，消彌個人主義盛行的球隊文化，讓選手清楚了解團隊利益永遠凌駕在個人之上，並建構完善二軍訓練基地、農場養成體系和球探編成系統，否則領隊、總教練、教練團、行政團隊再怎麼換，砸再多錢都只是徒勞無功。

洪一中執教生涯累計991勝、手握7冠都是中職史上最多，帶兵功力無庸置疑，接掌富邦兵符兩年卻重跌不只一跤；當初富邦和中信都大力爭取洪一中接任總教練，最終富邦勝出，讓富邦球迷歡天喜地，然而兩年時間過去了，洪一中所繳出的績效卻淡如水。

洪一中已是中職有史以來經驗最豐富的總教練，連他都沒辦法在短時間內改善悍將戰績，可見球隊內部還有不少問題待解決。 聯合報系資料照片

富邦球團真的有給這位7冠教頭足夠的後勤支援嗎？有沒有真正花心思了解並試圖解決球隊內部問題？還是讓問題長久擱置猶如化膿般逐漸潰爛？如果當初洪一中選擇去中信執教，有強大後勤做後盾，是否能一舉奪冠呢？

一樣是頻繁換帥，一樣是這批主力在打，中信8年7度征戰台灣大賽，富邦5年不曾拿季冠軍，問題到底出在哪？