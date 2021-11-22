中職／蔡其昌曝第6隊進度 中華電信在等修法3讀通過
中職第6隊聲聲喚，會長蔡其昌今天透露進度，期望「運動產業發展條例」第26條之2在一、兩周內可以三讀通過，「中華電信目前在等立法院三讀通過後，會進行正式最後評估。」
蔡其昌在10月中旬帶頭拜會中華電信，簡報加盟辦法，今天在領隊會議後被問到第6隊進度，他透露，「（運動產業發展條例）這一、兩周就可三讀通過，通過就是新的誘因，讓企業贊助體育有更友善的環境，有第六隊的機率就越來越大。」
蔡其昌坦言，企業投入職棒要虧錢，且不是短期虧，「像統一32年了還沒賺錢，這個必須要有長期虧損的打算，要叫人家來虧損是不容易的事。」他期望三讀通過後，營造更友善的環境，讓企業有投入職棒經營的意願。
他證實，中華電信在等立法院三讀通過後，將會進行最後評估，「他們有詢問立法進度，我也有說我目標是這個會期要過關，他們也認為若過關後，可以正式進入要不要成為第六隊的最後階段。」
蔡其昌還有期望，他說目前還有其他企業表達興趣，但都是間接轉告，「希望三讀後，其他企業會如雨後春筍般來詢問，我們一步一步來做，希望明年會有好消息。」
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