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中職／3月台日交流賽樂觀 林岳平出任總教練

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導

台日職棒交流賽明年可望復辦，會長蔡其昌證實預計在3月5、6日兩天於東京巨蛋舉辦，目前還有防疫計畫需要指揮中心同意，中職聯隊已確定由統一獅隊總教練林岳平執掌兵符。

中職聯盟今天舉辦領隊會議，蔡其昌會後表示，台日交流賽舉辦應該沒有問題，「各隊領隊都支持，應該是確定。」中職聯隊將以「台灣犬」球衣出戰，日本則為日本武士隊。

目前日本方面已同意中職聯隊採取泡泡模式、免隔離，但台灣的部分需要再申請，中職的目標是「7+7」方案可以放寬為7天隔離也可採「泡泡模式」，讓參賽選手仍能維持訓練。這也將牽動明年球季的開幕日，目前暫定為4月2日，但若防疫計畫未能獲得通過勢必就得推遲。

中職聯隊總教練也已確定，就是去年的總冠軍隊教頭，由林岳平執掌兵符，蔡其昌表示，「5隊都全力支持，會挑出林總教練最適當的球員，聯盟也會舉辦選訓會議。」

蔡其昌透露，目前因台灣的球場條件還無法配合，但期望來年大巨蛋落成後，可以以每年互訪、輪流作東的形式固定舉辦。

中職 林岳平 統一獅

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