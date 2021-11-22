中職／抓放走入歷史？明年起季冠軍1隊要先打季後賽

中職今天進行領隊會議，季後賽制將有重大變革，確定來年一定會有季後挑戰賽，季冠軍僅限全年勝率最佳者直接進入總冠軍賽，另一隊需與非季冠軍球隊最高勝率者先打首輪。

中職賽季採行上、下半季，近幾年屢出現「抓放」作戰，引起球迷熱議，今天也在領隊會議上再次討論賽制。會長蔡其昌坦言，知道球迷、專家對於單一賽季、上下半季有許多討論，今天也對此展開討論。

蔡其昌表示，「多數領隊還是希望2022年維持上、下半季，但有做比較大的改變，採取固定季後賽。」

根據新賽制，上、下半季冠軍勝率較低的一隊，必須和未拿季冠軍勝率最高者打季後賽，「也就是說，確定每年都有季後賽。」

詳細賽制仍待論，蔡其昌透露領隊仍希望賽制設計能對季冠軍比較有利，像是全主場或是保有1勝之類的，將交由聯盟研議。