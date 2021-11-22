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黑豹旗／汪家毅4安手感燙 大溪高中首度闖進8強

中央社 / 台北22日電
2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強，大溪高中22日與彰藝高中交手，大溪高中打線發揮，汪家毅（圖）單場4安3打點、手感火燙，幫助球隊以19比9、6局拿勝，隊史首度晉級8強。（中華民國棒球協會提供）
2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強，大溪高中22日與彰藝高中交手，大溪高中打線發揮，汪家毅（圖）單場4安3打點、手感火燙，幫助球隊以19比9、6局拿勝，隊史首度晉級8強。（中華民國棒球協會提供）

黑豹旗青棒賽16強大溪高中今天與彰藝高中交手，大溪高中打線發揮，汪家毅單場4安3打點、手感火燙，幫助球隊以19比9、6局拿勝，隊史首度晉級8強，8強將強碰上屆冠軍平鎮高中

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強在三重棒球場舉行，大溪高中與彰藝高中交手，彰藝高中派出王牌投手沙子宸先發，壓不住大溪打線，沙子宸僅投1.1局被敲6支安打，投出3次三振、2次保送，隊友守備也沒有幫忙，失掉8分（2分責失分）。

今天兩隊得分都很驚人，大溪高中團隊敲出17支安打，3棒汪家毅首局敲出安打，2局敲出二壘打，2局第2次打擊機會也敲出二壘打，6局敲出個人單場第3支二壘打，汪家毅總計5打數敲出4支安打，貢獻3分打點，打擊手感最火燙。

大溪3局打完14比3領先，彰藝高中4局上追分，靠著單局3安、5保送，一口氣打了11人次，攻下6分打局。大溪4局下攻下3分，6局再靠著接連安打、暴投多添2分保險分，順利搶勝。

大溪高中隊史首度闖進8強，下一戰對手是同為桃園市的球隊、今年尋求3連霸的平鎮高中。

蔡昊峻先發飆13K 黑豹旗麥寮睽違4年重返8強

黑豹旗青棒賽16強麥寮高中今天與三民高中交手，麥寮先發蔡昊峻6.2局飆出13次三振，僅失1分，陳祐丞單場3安1打點，麥寮終場以6比1拿勝、睽違4年重返8強，下一戰將與北市陽明高中交手。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強在三重棒球場舉行，麥寮高中今天與三民高中交手，派出左投蔡昊峻先發，蔡昊峻首局稍微有狀況，1人出局後接連被敲安打失掉1分，但馬上回穩，沒有再多掉分數。

蔡昊峻總計用105球投6.2局，僅被敲出6支安打，投出2次四壞保送、1次觸身球保送，飆出13次三振，失掉1分責失分，展現壓制力，幫助球隊搶下勝利。

麥寮2局靠著陳祐丞安打開啟攻勢，單局敲出5安、加上對手2次守備失誤，一口氣打了10人次，攻下5分大局、奠定勝基，7局再靠著陳祐丞適時安打多添1分保險分。

麥寮上一次打入黑豹旗8強為2017年，當年度拿下第6名，今天拿下勝利，睽違4年重返8強，下一戰將與台北市陽明高中爭取4強門票，力拚推進隊史最佳成績。

平鎮高中 黑豹旗

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