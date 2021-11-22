快訊

高雄4樓高鳳凰木染絕症「病倒」 大晴天突倒塌壓毀6車

氣溫開始溜滑梯！彭啟明：此波明最冷低溫現12度

中職／「大谷智勝」對決「大谷國慶」？ 林智勝二刀流畫面曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
「大師兄」林智勝在賽前熱身時上丘投球，被網友戲稱是「大谷智勝」。 圖截自影片
「大師兄」林智勝在賽前熱身時上丘投球，被網友戲稱是「大谷智勝」。 圖截自影片

昨（21日）才追平張泰山生涯全壘打紀錄的「大師兄」林智勝，原來不只是名重砲手，還能當投手！昨天中信兄弟公布賽前熱身的花絮，只見林智勝站上投手丘練投，讓網友逗趣地寫道：「大谷國慶和大谷智勝該總冠軍第一戰對決了吧笑死。」

兄弟YouTube官方頻道日前分享球員賽前熱身的影片，卻驚見已39歲的大師兄站上投手丘，對著在本壘的陳家駒練投至少4、5球，直到一旁的高宇杰來到本壘，林智勝才走下投手丘。

林智勝投球架式十足，而且沒有投出挖地瓜或暴投，影片一出讓許多網友開玩笑地表示：「能投能打能守，不帶進總冠軍賽不行吧XD」、「大師兄面臨財務危機，被迫上丘投球打工，心酸畫面流出(X)」、「可以取消DH了」。

國慶 打工 中信

相關新聞

中職／富邦個人獎項全部空手而歸 僅陳仕朋搏得「敗投王」名號

中職例行賽昨（21日）結束，各數據獎項也紛紛出爐，除了德保拉、朱育賢奪下雙冠王，吳俊偉和陳韻文也各在中繼王、救援王獎項連莊。不過，數據獎項得獎名單全由中信兄弟、樂天桃猿和統一獅隊球員拿下，完全不見味全龍與富邦悍將球員蹤影。

中職／「大谷智勝」對決「大谷國慶」？ 林智勝二刀流畫面曝光

昨（21日）才追平張泰山生涯全壘打紀錄的「大師兄」林智勝，原來不只是名重砲手，還能當投手！昨天中信兄弟公布賽前熱身的花絮，只見林智勝站上投手丘練投，讓網友逗趣地寫道：「大谷國慶和大谷智勝該總冠軍第一戰對決了吧笑死。」

中職／門票搶起來！兄弟公布總冠軍賽售票辦法

中信兄弟隊以全年第一及上半季冠軍之姿進軍總冠軍賽，歷經整年球季的努力奮戰，終於來到最後決戰舞台，兄弟喊出總冠軍賽口號「L...

中職／胡金龍生涯打擊王動搖？陳傑憲明年超前本錢十足

中職32年球季賽畫下句點，年度個人獎得主全部確定，生涯打擊排行榜前十傑也出現一些變化，樂天桃猿隊陳俊秀拿下第2座打擊王，...

中職／德保拉超越風神 兩季32勝隊史洋投最強

中信兄弟隊連續3年闖進總冠軍賽，王牌投手德保拉再度成為大功臣，不但連續兩年奪下中職防禦率王、三振王，也是隊史首位在兩個球...

中職／2年包攬3座二軍個人獎 楊彬自知不是好消息

中職今天舉辦二軍年度頒獎儀式，富邦悍將隊楊彬包攬防禦率王、勝投王，兩年來已在二軍拿下3座投手個人獎，被媒體虧「二軍德保拉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。