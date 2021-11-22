中職／「大谷智勝」對決「大谷國慶」？ 林智勝二刀流畫面曝光
昨（21日）才追平張泰山生涯全壘打紀錄的「大師兄」林智勝，原來不只是名重砲手，還能當投手！昨天中信兄弟公布賽前熱身的花絮，只見林智勝站上投手丘練投，讓網友逗趣地寫道：「大谷國慶和大谷智勝該總冠軍第一戰對決了吧笑死。」
兄弟YouTube官方頻道日前分享球員賽前熱身的影片，卻驚見已39歲的大師兄站上投手丘，對著在本壘的陳家駒練投至少4、5球，直到一旁的高宇杰來到本壘，林智勝才走下投手丘。
林智勝投球架式十足，而且沒有投出挖地瓜或暴投，影片一出讓許多網友開玩笑地表示：「能投能打能守，不帶進總冠軍賽不行吧XD」、「大師兄面臨財務危機，被迫上丘投球打工，心酸畫面流出(X)」、「可以取消DH了」。
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