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中職／擴編球隊元老曾貴章超神勇 新生代郭天信崛起

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
味全龍隊郭天信。 報系資料照
味全龍隊郭天信。 報系資料照

味全龍隊21歲外野手郭天信，新人球季出賽112場，攻守能力相當夠水準，打擊率3成08在全聯盟排名第5，也是龍隊球員最高，堪稱1993年時報鷹隊外野手曾貴章之後，中職擴編球隊首季表現最出色的球員。

中職今年比賽用球恢復系數降低，不少打者的打擊數字跟著下滑，全聯盟只有7人打擊率超過3成，郭天信是唯一新人代表，很有本錢競爭新人王。

中職最近一次出現單季7人打擊率3成是2014年，接下來所謂「彈力球年代」，連續6季都達2位數，2016年更達17人之多，去年也有15人，光是這6個球季就有83人次打擊率達3成以上，直到今年才降溫。

龍隊今年起投入一軍賽事，也是1993年時報鷹和俊國熊隊、1997年和信鯨、2003年第一金剛和誠泰太陽隊後，中職第4次擴編球隊。

從過去3次擴編紀錄看來，曾貴章在生涯第1年的表現最驚人，當年出賽85場（賽制是各隊打90場）繳出打擊率3成37、全壘打7支、打點47分的佳績，不但拿下打擊王，109支安打也是全聯盟最多，季後獲選新人王。

郭天信今年只缺席8場比賽，出賽數是龍隊最多，125支安打（包括5支全壘打）也排名第1，22次盜壘成功更在全聯盟並列第3，整季278次守備機會只有3次失誤，守備率9成89，優異的運動能力吸引不少球迷注意。

中職 郭天信

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