日職／成績未達預期 張奕不返台、季後留日繼續鍛鍊

效力日本職棒歐力士隊的台灣投手張奕，本季僅在一軍出賽8場、10.1局，防禦率高達13.06，球季結束後自知未達預期，決定今年不回台灣，留在日本繼續鍛鍊。

張奕透過粉絲團吐露球季感言，先是向球團表達感謝，「今年個人的成績沒有達到自己的預期目標，在沒有對球隊做出貢獻的情況下，感謝球團仍給我機會參加鳳凰盃及高知的秋訓。」

他提到，考慮到去年的防疫隔離情況，「與家人和經紀公司討論後，今年決定不會回台灣與大家見面，個人將持續在日本保持訓練，期待明年能夠有更好的成績呈現給大家。」

歐力士目前正在打「日本一」，前兩戰打完與養樂多處於1勝1敗，張奕也呼籲球迷幫歐力士加油，「目前球隊正在日本一的賽事期間，希望球迷朋友能夠持續為歐力士加油。」