中職／富邦個人獎項全部空手而歸 僅陳仕朋搏得「敗投王」名號

中職例行賽昨（21日）結束，各數據獎項也紛紛出爐，除了德保拉、朱育賢奪下雙冠王，吳俊偉和陳韻文也各在中繼王、救援王獎項連莊。不過，數據獎項得獎名單全由中信兄弟、樂天桃猿和統一獅隊球員拿下，完全不見味全龍與富邦悍將球員蹤影。

投手部分，兄弟洋投德保拉以神鬼的1.77自責分率、187K蟬聯防禦率王、三振王，勝投王則獅隊洋投布雷克以17勝奪下。而聯盟自2005年起設立中繼王獎項，吳俊偉以27次中繼成功完成二連霸，成為自2012年高建三後的第一人。陳韻文則是繳出個人新高的32次救援成功，達成救援王三連霸，寫下中職新猷。

不過，悍將的陳仕朋就沒那麼幸運了，他今年陷入「問天」困境，本季出賽20場，其中有18場先發登板，防禦率4.72，卻只拿下2勝12敗，成為極不光彩的「敗投王」。

打擊部分，樂天陳俊秀以.352的超高打擊率榮獲打擊王，朱育賢則在「球不彈」的情況下打出22轟、81打點，獲得全壘打王、打點王寶座，而且他的長打率.530、OPS0.897也是中職最高。

王威晨在2018、2020兩季安打支數飲恨敗給陳傑憲後，今年終於以159安如願成為安打王，也是兄弟繼2012年張正偉後的第一位安打王。值得一提的是，許基宏在全年共打出38支二壘安打，居全聯盟之冠；樂天快腿陳晨威也以8支三壘安打傲視群雄。

中信兄弟德保拉是本季防禦率王、三振王。圖／中信兄弟隊提供

盜壘王由林立以27次盜壘成功奪下，不過，各跑出22次盜壘成功的味全龍隊「天威連線」郭天信、李凱威則各有過10次盜壘被觸殺，成為新一代的「盜壘失敗王」。

此外，兄弟許基宏和江坤宇在疫情影響、賽季拖延的情況下，仍維持每一場都出賽，成為聯盟唯二全勤的選手。

「小胖」林泓育本季打擊表現不差，卻時常「瓦解球隊攻勢」，據統計資料，他本季打出15支雙殺打，為聯盟最多。