中職／龍隊連霸二軍盜壘榜 王順和自認跑不過林孝程
味全龍隊連兩年收下二軍盜壘王，去年是「音速小子」林孝程破紀錄的32盜，今年則由王順和以14盜稱霸，他自認對腳程有信心，但被問到與林孝程的腳程相比，還是選擇先示弱，「他應該比較快一點」。
龍隊去年還未升上一軍，全員都在二軍出賽整季，數字自然可觀，林孝程整季跑出32盜為二軍空前紀錄；王順和為龍隊去年季中選秀的第6指名，本季共在一軍出賽9場，其餘時間都在二軍磨刀，跑出14盜稱霸盜壘榜。
王順和對腳程有信心，認為若能持續上壘，跑出這個獎並不難，但再被追問與林孝程的腳程相比，卻自認不是對手，「他應該比較快一點，他是左打，跑壘比較有優勢。」
王順和在一軍的首安，直到第7場出賽、第15個打席才敲出，上壘有限，當然也影響他在一軍的首盜還沒出現，他也會請教一軍隊友盜壘訣竅，像是詢問張政禹怎麼抓起跑時機，得到的回答是：「抓不好就一直衝就對了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言