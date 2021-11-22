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中職／龍隊連霸二軍盜壘榜 王順和自認跑不過林孝程

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職今天舉辦二軍頒獎儀式。圖／中華職棒提供
中職今天舉辦二軍頒獎儀式。圖／中華職棒提供

味全龍隊連兩年收下二軍盜壘王，去年是「音速小子」林孝程破紀錄的32盜，今年則由王順和以14盜稱霸，他自認對腳程有信心，但被問到與林孝程的腳程相比，還是選擇先示弱，「他應該比較快一點」。

龍隊去年還未升上一軍，全員都在二軍出賽整季，數字自然可觀，林孝程整季跑出32盜為二軍空前紀錄；王順和為龍隊去年季中選秀的第6指名，本季共在一軍出賽9場，其餘時間都在二軍磨刀，跑出14盜稱霸盜壘榜。

王順和對腳程有信心，認為若能持續上壘，跑出這個獎並不難，但再被追問與林孝程的腳程相比，卻自認不是對手，「他應該比較快一點，他是左打，跑壘比較有優勢。」

王順和在一軍的首安，直到第7場出賽、第15個打席才敲出，上壘有限，當然也影響他在一軍的首盜還沒出現，他也會請教一軍隊友盜壘訣竅，像是詢問張政禹怎麼抓起跑時機，得到的回答是：「抓不好就一直衝就對了」。

味全龍 選秀 張政禹

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