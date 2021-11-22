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中職／2年包攬3座二軍個人獎 楊彬自知不是好消息

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中職今天舉辦二軍頒獎儀式。記者陳宛晶／攝影
中職今天舉辦二軍頒獎儀式。記者陳宛晶／攝影

中職今天舉辦二軍年度頒獎儀式，富邦悍將隊楊彬包攬防禦率王、勝投王，兩年來已在二軍拿下3座投手個人獎，被媒體虧「二軍德保拉」，他也知道這不是正面訊息，苦笑說：「會拿二軍獎項，代表很長時間都在二軍。」

今年的二軍獎項得主，除了楊彬的雙冠王外，還有樂天桃猿隊馮健庭拿下打擊王（打擊率2成88）、安打王（55安打），統一獅隊羅暐捷獲得全壘打王（5轟），中信兄弟隊王政順拿下打點王（28打點），味全龍隊王順和拿下盜壘王（14盜），悍將隊范玉禹取得奪三振王（61K），猿隊王志煊、葉家淇分別拿下中繼王（10中繼）和救援王（6救援）。

25歲的楊彬去年在二軍拿下三振王，就已經有危機意識，他透露當時就有隊友提到，會拿到二軍獎項，代表整年幾乎都在二軍，如果是年輕球員或許還值得開心有拿到獎項，但自己已經不算小了。

今年再收下二軍勝投王、防禦率王，楊彬說：「獎項是肯定代表自己有在進步，但最後目標還是要想辦法可以在一軍，有條件去爭取一軍獎項。」明年給自己的期待，他說：「希望可以在一軍穩定的出賽。」

楊彬今年首度在一軍獲得先發的機會，內容也很有看頭，5場先發共投23.2局，拿下1勝2敗、防禦率1.52，難得的機會到來時有把握住，對他也是很大的激勵，季末看到隊上幾位本土投手都在一軍先發繳出好投，他也知道良性競爭已經開跑了。

「本土投手大家也都丟得很好，自己今年也算是比較有把握住機會，會持續照著自己的步調去做。」楊彬說：「從季後就要開始準備，春訓就要準備卡位了。」

中職今天舉辦二軍頒獎儀式，富邦悍將隊楊彬拿下勝投王、防禦率王。記者陳宛晶／攝影
中職今天舉辦二軍頒獎儀式，富邦悍將隊楊彬拿下勝投王、防禦率王。記者陳宛晶／攝影

楊彬

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