中職／胡金龍生涯打擊王動搖？陳傑憲明年超前本錢十足

中職32年球季賽畫下句點，年度個人獎得主全部確定，生涯打擊排行榜前十傑也出現一些變化，樂天桃猿隊陳俊秀拿下第2座打擊王，生涯打擊率從3成34變成3成36，原本排名第4升至第3，中信兄弟隊老將林智勝、周思齊退出榜外。

中職官方計算生涯打擊率排名，是以超過兩千個打數為準，到今年球季結束為止，歷年共有81名球員符合資格；富邦悍將隊老將胡金龍去年6月24日對猿隊之戰結束後，至今未在一軍出賽，仍以打擊率3成53排名第1，也是唯一超過3成5的打者，地位完全不受動搖。

今年球季開打前，林益全就以打擊率3成42名列第2，第3到10名依序是林泓育（3成35）、陳俊秀（3成34）、彭政閔（3成33）、陳冠任（3成31）、張正偉（3成24）、潘武雄（3成20）、林智勝（3成138）、周思齊（3成137）。

隨著本季賽事結束，朱育賢、王威晨生涯總打數首次符合標準（2215、2045），兩人首次進榜，分別排名第6、第8，也把林智勝、周思齊擠出排行榜前十傑。

年度打擊榜最新排名，前十名球員如下：胡金龍（3成53）、林益全（3成38）、陳俊秀（3成36）、彭政閔（3成33）、林泓育（3成32）、朱育賢（3成314）、陳冠任（3成309）、王威晨（3成25）、張正偉（3成23）、潘武雄（3成19）。

林智勝3成12、周思齊3成11分居第11、12，兩人排名各退兩名。

值得一提的是，統一獅隊陳傑憲生涯6年已經累積1972個打數，明年可望在年度打擊率榜上有名，以他目前3成58的數字看來，有機會取代胡金龍，成為生涯最高打擊率的球員。