快訊

1條水管救了他！男攀守城大山迷途2夜 今自行下山

大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／胡金龍生涯打擊王動搖？陳傑憲明年超前本錢十足

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
陳傑憲。報系資料照
陳傑憲。報系資料照

中職32年球季賽畫下句點，年度個人獎得主全部確定，生涯打擊排行榜前十傑也出現一些變化，樂天桃猿隊陳俊秀拿下第2座打擊王，生涯打擊率從3成34變成3成36，原本排名第4升至第3，中信兄弟隊老將林智勝周思齊退出榜外。

中職官方計算生涯打擊率排名，是以超過兩千個打數為準，到今年球季結束為止，歷年共有81名球員符合資格；富邦悍將隊老將胡金龍去年6月24日對猿隊之戰結束後，至今未在一軍出賽，仍以打擊率3成53排名第1，也是唯一超過3成5的打者，地位完全不受動搖。

今年球季開打前，林益全就以打擊率3成42名列第2，第3到10名依序是林泓育（3成35）、陳俊秀（3成34）、彭政閔（3成33）、陳冠任（3成31）、張正偉（3成24）、潘武雄（3成20）、林智勝（3成138）、周思齊（3成137）。

隨著本季賽事結束，朱育賢、王威晨生涯總打數首次符合標準（2215、2045），兩人首次進榜，分別排名第6、第8，也把林智勝、周思齊擠出排行榜前十傑。

年度打擊榜最新排名，前十名球員如下：胡金龍（3成53）、林益全（3成38）、陳俊秀（3成36）、彭政閔（3成33）、林泓育（3成32）、朱育賢（3成314）、陳冠任（3成309）、王威晨（3成25）、張正偉（3成23）、潘武雄（3成19）。

林智勝3成12、周思齊3成11分居第11、12，兩人排名各退兩名。

值得一提的是，統一獅隊陳傑憲生涯6年已經累積1972個打數，明年可望在年度打擊率榜上有名，以他目前3成58的數字看來，有機會取代胡金龍，成為生涯最高打擊率的球員。

林智勝 周思齊 胡金龍

延伸閱讀

中職／林智勝英雄命！當年12強被看扁 古巴記者憶他開轟報仇

中職／林智勝追平紀錄 張泰山看到兒子反應很感動

中職／林智勝追平張泰山全壘打不夠 誓言幫兄弟拚下總冠軍

中職／林智勝關鍵滿貫砲 289轟追平張泰山並列史上第1

相關新聞

中職／門票搶起來！兄弟公布總冠軍賽售票辦法

中信兄弟隊以全年第一及上半季冠軍之姿進軍總冠軍賽，歷經整年球季的努力奮戰，終於來到最後決戰舞台，兄弟喊出總冠軍賽口號「L...

中職／胡金龍生涯打擊王動搖？陳傑憲明年超前本錢十足

中職32年球季賽畫下句點，年度個人獎得主全部確定，生涯打擊排行榜前十傑也出現一些變化，樂天桃猿隊陳俊秀拿下第2座打擊王，...

中職／德保拉超越風神 兩季32勝隊史洋投最強

中信兄弟隊連續3年闖進總冠軍賽，王牌投手德保拉再度成為大功臣，不但連續兩年奪下中職防禦率王、三振王，也是隊史首位在兩個球...

中職／2年包攬3座二軍個人獎 楊彬自知不是好消息

中職今天舉辦二軍年度頒獎儀式，富邦悍將隊楊彬包攬防禦率王、勝投王，兩年來已在二軍拿下3座投手個人獎，被媒體虧「二軍德保拉...

中職／與森榮鴻同日動刀 羅嘉仁術後暫轉復健教練

味全龍隊火球男森榮鴻和前旅美投手羅嘉仁於本季同一天接受韌帶置換手術（俗稱TJ手術），而羅嘉仁在術後將暫時兼任復健教練，協助森榮鴻等人重返投手丘。

中職／林智勝追平紀錄 張泰山看到兒子反應很感動

看到自己的289轟紀錄被林智勝追平，現為味全龍隊打擊教練的張泰山也感到光榮，代表著中華職棒在不斷進步，而張泰山收到老婆的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。