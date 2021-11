中職／門票搶起來！兄弟公布總冠軍賽售票辦法

中信兄弟隊以全年第一及上半季冠軍之姿進軍總冠軍賽,歷經整年球季的努力奮戰,終於來到最後決戰舞台,兄弟喊出總冠軍賽口號「Light it up!」,兄弟今天公布售票辦法。

延續今年年度口號「BRACE」的精神,兄弟總冠軍賽口號「Light it up!」,誓言點燃不放棄的兄弟精神、以最好的態度全力以赴、讓每位球迷都充滿笑容,並結合中國信託慈善基金會-「點燃生命之火 Light Up a Life」初衷,照亮小球員們的棒球夢。

今年總冠軍賽再度由兄弟與獅隊交手,傳統好戲「獅象大戰」將於27日在洲際棒球場點燃戰火,握有4場主場優勢,皆安排於洲際棒球場,日期為G1-11/27(六)、G2-11/28(日)、G6-12/4(六)、G7-12/5(日)。

主場賽事門票將於23日12點30分開放2021洲際季票會員優先購票,晚上6點開放2021猛象會及艾樂粉會員優先購票,24日12點30分開放2021親子象會員優先購票,下午5點半開放中信兄弟聯名卡(需達消費門檻,銀行發送資格簡訊)購票,25日中午12點30分全面開放售票。

兄弟主場預售票皆以「電子票券」入場,僅提供「中信兄弟售票網」及「中信兄弟售票APP」購票,不開放超商機台購票、取票,票券若完售現場售票口僅提供補票服務,若當日現場還有票券可供販售,也僅提供網路購票或APP購票,現場不販售紙本票券,僅收現金。欲購票的球迷朋友請提早註冊「中信兄弟售票網」會員,避免收不到「中信兄弟售票網」會員認證信件導致無法順利購票,屆時若已購票之場次無需進行,售票系統將自動退票。