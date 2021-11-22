中職／門票搶起來！兄弟公布總冠軍賽售票辦法

中信兄弟隊以全年第一及上半季冠軍之姿進軍總冠軍賽，歷經整年球季的努力奮戰，終於來到最後決戰舞台，兄弟喊出總冠軍賽口號「Light it up!」，兄弟今天公布售票辦法。

延續今年年度口號「BRACE」的精神，兄弟總冠軍賽口號「Light it up!」，誓言點燃不放棄的兄弟精神、以最好的態度全力以赴、讓每位球迷都充滿笑容，並結合中國信託慈善基金會－「點燃生命之火 Light Up a Life」初衷，照亮小球員們的棒球夢。

今年總冠軍賽再度由兄弟與獅隊交手，傳統好戲「獅象大戰」將於27日在洲際棒球場點燃戰火，握有4場主場優勢，皆安排於洲際棒球場，日期為G1-11/27(六)、G2-11/28(日)、G6-12/4(六)、G7-12/5(日)。

主場賽事門票將於23日12點30分開放2021洲際季票會員優先購票，晚上6點開放2021猛象會及艾樂粉會員優先購票，24日12點30分開放2021親子象會員優先購票，下午5點半開放中信兄弟聯名卡（需達消費門檻，銀行發送資格簡訊）購票，25日中午12點30分全面開放售票。

兄弟主場預售票皆以「電子票券」入場，僅提供「中信兄弟售票網」及「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台購票、取票，票券若完售現場售票口僅提供補票服務，若當日現場還有票券可供販售，也僅提供網路購票或APP購票，現場不販售紙本票券，僅收現金。欲購票的球迷朋友請提早註冊「中信兄弟售票網」會員，避免收不到「中信兄弟售票網」會員認證信件導致無法順利購票，屆時若已購票之場次無需進行，售票系統將自動退票。