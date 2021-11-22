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中職／門票搶起來！兄弟公布總冠軍賽售票辦法

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊公布總冠軍賽主場售票辦法。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布總冠軍賽主場售票辦法。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊以全年第一及上半季冠軍之姿進軍總冠軍賽，歷經整年球季的努力奮戰，終於來到最後決戰舞台，兄弟喊出總冠軍賽口號「Light it up!」，兄弟今天公布售票辦法。

延續今年年度口號「BRACE」的精神，兄弟總冠軍賽口號「Light it up!」，誓言點燃不放棄的兄弟精神、以最好的態度全力以赴、讓每位球迷都充滿笑容，並結合中國信託慈善基金會－「點燃生命之火 Light Up a Life」初衷，照亮小球員們的棒球夢。

今年總冠軍賽再度由兄弟與獅隊交手，傳統好戲「獅象大戰」將於27日在洲際棒球場點燃戰火，握有4場主場優勢，皆安排於洲際棒球場，日期為G1-11/27(六)、G2-11/28(日)、G6-12/4(六)、G7-12/5(日)。

主場賽事門票將於23日12點30分開放2021洲際季票會員優先購票，晚上6點開放2021猛象會及艾樂粉會員優先購票，24日12點30分開放2021親子象會員優先購票，下午5點半開放中信兄弟聯名卡（需達消費門檻，銀行發送資格簡訊）購票，25日中午12點30分全面開放售票。

兄弟主場預售票皆以「電子票券」入場，僅提供「中信兄弟售票網」及「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台購票、取票，票券若完售現場售票口僅提供補票服務，若當日現場還有票券可供販售，也僅提供網路購票或APP購票，現場不販售紙本票券，僅收現金。欲購票的球迷朋友請提早註冊「中信兄弟售票網」會員，避免收不到「中信兄弟售票網」會員認證信件導致無法順利購票，屆時若已購票之場次無需進行，售票系統將自動退票。

票價部份，第1、2、6戰內野熱區1980元、內野一般區1780元、外野900元，憑內野門票進場可兌換「Light it up一心黃／榮光藍球衣」（G1一心黃球衣、G2榮光藍球衣；G6南區一心黃球衣、西區榮光藍球衣）一件及「Light it up水洗口罩」一個；憑外野門票進場可兌換「Light it up應援毛巾」一條及「Light it up水洗口罩」一個。第7戰則不發送入場贈品，票價降為內野熱區1280元、內野一般區1080元、外野700元。票價皆不分全票、半票，優惠票僅販售身心障礙票，家庭席將不進行販售。

中信兄弟隊公布總冠軍賽主場售票辦法。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布總冠軍賽主場售票辦法。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布總冠軍賽主場售票辦法。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布總冠軍賽主場售票辦法。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 中職

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