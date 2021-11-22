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中職／德保拉超越風神 兩季32勝隊史洋投最強
中信兄弟隊連續3年闖進總冠軍賽，王牌投手德保拉再度成為大功臣，不但連續兩年奪下中職防禦率王、三振王，也是隊史首位在兩個球季內投出32勝的洋投。
中職本季10個投打獎項得主，兄弟包辦4項，德保拉繼去年奪下投手三冠王（16勝、防禦率3.29、奪三振192次）、獲選年度MVP後，今年防禦率1.77、奪三振187次再度稱霸，16勝排名第2。
兄弟另兩名年度獎項得主是王威晨159安奪下安打王，生涯首次獲獎，吳俊偉以27次中繼成功完成中繼王2連霸。
中職過去32季，能在連續兩個球季內拿到30勝以上的洋投只有4人，統一獅隊王漢1993、94年合計40勝最猛，尤其1993年投出22勝，至今仍是中職單季最多勝紀錄。
王漢1993到95年效力獅隊，在3個球季內締造56勝，也是史上洋投最佳數字。
味全龍隊史東1990、91年投出31勝，是中職草創期強力洋投代表，獅隊另一名洋投柏格也在2000、01年留下37勝紀錄。
兄弟隊史最多勝洋投是風神，76勝紀錄（6勝是三商虎隊時期）在中職史上排名第8，他曾在2003、04年投出29勝，原是隊史連續兩季最多勝洋投，今年被德保拉超前。
中職曾在兩個球季內投出29勝的洋投還有興農牛隊楓康、富邦悍將隊羅力，兄弟隊中込伸、羅曼28勝，牛隊勇壯、龍隊伍鐸27勝。
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