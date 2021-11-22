中職／與森榮鴻同日動刀 羅嘉仁術後暫轉復健教練

味全龍隊火球男森榮鴻和前旅美投手羅嘉仁於本季同一天接受韌帶置換手術（俗稱TJ手術），而羅嘉仁在術後將暫時兼任復健教練，協助森榮鴻等人重返投手丘。

現年35歲的羅嘉仁於去年二軍下半季轉為先發，控球已有所好轉，但今年5月在二軍只投7球就退場；森榮鴻則是中信兄弟強打張志豪的外甥，最快球速可達154公里，原先被看好今年能在一軍的擔綱後援投手，但春訓期間出現手部不適，4月投了3場復健賽後，經檢查發現手肘韌帶鬆脫。兩人於7月同一天動刀，葉總表示，最快也得等到明年下半季才能出賽。

羅嘉仁上回在一軍出賽得追溯至2019年效力於富邦悍將時期，而去年在龍隊二軍他出賽34場，包含7場先發，主投54.1局防禦率4.47。森榮鴻則是傷病史豐富，還沒在一軍登板，就動了3次TJ手術，去年在二軍出賽25場，主投23.2局，拿下15次中繼成功，防禦率3.42。

根據《TSNA》報導，葉君璋表示，羅嘉仁雖掛名復健教練，但只是「暫時」轉任教練，他會和包含森榮鴻在內的其他投手一起進行復健，等明年後再看羅嘉仁意願，決定要當哪一種角色。

另據《蘋果新聞網》報導，龍隊還有3名球員已離隊，包括捕手牛塏曄、投手李宇翔及曹維揚。葉君璋表示，球隊用不到牛塏曄、李宇翔入隊後一球未投就受傷，曹維揚則是回鄉幫忙家中事業自請離隊。

葉總也透露，接下來龍隊還會放出一些不符戰力的球員，讓他們自行尋找至其他球隊發展的機會。