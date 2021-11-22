中職／各隊投手不再哇哇叫 全聯盟全壘打數大減230支

中職本季300場例行賽結束，中信兄弟隊「大師兄」林智勝昨天揮出全聯盟第331轟、也是本季最後1轟，個人生涯289轟紀錄追平張泰山，並列史上第1；但今年比賽用球恢復系數下降，有效改善投打失衡狀況，全壘打總數足足掉了230支。

中職從2015年起，全壘打產量暴增，到去年球季結束為止，短短6個球季出現3千支全壘打，2016年603轟創下空前紀錄，單場平均2.51轟是史上最高。

各隊打者全壘打砲火凶猛，讓投手叫苦連天，去年561轟紀錄是史上單季第2多，也是首次出現連續兩季全壘打突破500大關（前年514轟），單場平均2.34轟。

中職本季調降比賽用球恢復系數，各隊打者的火力明顯降低，由於增加味全龍隊，球季賽場次從240場增至300場，全壘打數反而從561降到331，全聯盟產量足足掉了4成1。

樂天桃猿隊本季78轟是5隊最多，兄弟落後1轟，接著是富邦悍將隊67轟、統一獅隊57轟、龍隊52轟，這是中職從2015年至今，首次出現單季所有球隊全壘打數都未破百的情況。