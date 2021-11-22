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中職／林智勝英雄命！當年12強被看扁 古巴記者憶他開轟報仇

聯合新聞網 / 綜合報導
林智勝連兩天開轟當英雄，與張泰山並列中職史上最會轟的打者。 圖／中信兄弟隊提供
林智勝連兩天開轟當英雄，與張泰山並列中職史上最會轟的打者。 圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟強棒「大師兄」林智勝連兩天以全壘打超前比分建功，不僅兩度榮膺MVP當英雄，還「趕進度」追平了張泰山所保持的生涯289轟紀錄。對此，古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在20日大師兄開轟時，於推特發文回顧2015年12強賽中華隊與古巴之戰中，林智勝一發致勝紅不讓。

林智勝前天（20日）在11局下揮出再見轟，羅梅洛對此在推特轉發大師兄開轟的影片，並回想起2015年的12強賽，「記得當時古巴隊主帥梅沙（Victor Mesa）兩度故意保送前棒打者，對決林智勝，其中一次他打出了全壘打。而現在，他已經準備好成為中華職棒的全壘打王。」

那場比賽直至8局上打完，兩隊仍是1：1的僵局，8局下，首先上場的王柏融獲得保送，下一棒陽岱鋼擊出滾地球將王柏融送上二壘，接著古巴送給二棒郭嚴文該場第二度故意保送，為的就是對決當天4支0的大師兄。不過林智勝頂住壓力，在滿場球迷的期待下打出3分砲超前比分，最終幫助中華隊以4：1擊退古巴。

林智勝的這發全壘打不僅替中華隊打下勝利，也成功替被「看扁」的自己報仇，當下轉播主播激動地吶喊：「等的就是這一刻！讓Mesa shut up！讓他戰術運用徹底的失敗！」林智勝在國際賽一棒打破僵局的激情，至今仍令許多球迷津津樂道。

古巴 世界棒球12強 林智勝 中信兄弟

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