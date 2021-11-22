中職／林智勝英雄命！當年12強被看扁 古巴記者憶他開轟報仇

中信兄弟強棒「大師兄」林智勝連兩天以全壘打超前比分建功，不僅兩度榮膺MVP當英雄，還「趕進度」追平了張泰山所保持的生涯289轟紀錄。對此，古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在20日大師兄開轟時，於推特發文回顧2015年12強賽中華隊與古巴之戰中，林智勝一發致勝紅不讓。

林智勝前天（20日）在11局下揮出再見轟，羅梅洛對此在推特轉發大師兄開轟的影片，並回想起2015年的12強賽，「記得當時古巴隊主帥梅沙（Victor Mesa）兩度故意保送前棒打者，對決林智勝，其中一次他打出了全壘打。而現在，他已經準備好成為中華職棒的全壘打王。」

Recuerdo cuando en el I Premier 12 de 2015, el manager de Cuba, Victor Mesa, pasó intencional 2 veces al 2do bate para lanzarle a Lin Chih-Sheng. En una de esas conectó HR. Ahora Sheng está a punto de ser el líder histórico de HR en CPBL. 288 HR. https://t.co/dn2Pvd0TgI — Francys Romero (@francysromero10) November 21, 2021

那場比賽直至8局上打完，兩隊仍是1：1的僵局，8局下，首先上場的王柏融獲得保送，下一棒陽岱鋼擊出滾地球將王柏融送上二壘，接著古巴送給二棒郭嚴文該場第二度故意保送，為的就是對決當天4支0的大師兄。不過林智勝頂住壓力，在滿場球迷的期待下打出3分砲超前比分，最終幫助中華隊以4：1擊退古巴。

林智勝的這發全壘打不僅替中華隊打下勝利，也成功替被「看扁」的自己報仇，當下轉播主播激動地吶喊：「等的就是這一刻！讓Mesa shut up！讓他戰術運用徹底的失敗！」林智勝在國際賽一棒打破僵局的激情，至今仍令許多球迷津津樂道。