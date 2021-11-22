快訊

國際奧會護航中國官媒「#彭帥在哪裡？」的冬奧輿論戰

超商店員支援夜班遇害 父不捨淚訴：還我們一個公道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林益全連13季打擊榜前10傑 超越彭政閔獨居榜首

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
富邦悍將「神全」林益全連續13季都在打擊排行榜前10傑，寫下兩項史上最強紀錄。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
富邦悍將「神全」林益全連續13季都在打擊排行榜前10傑，寫下兩項史上最強紀錄。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

中職今年例行賽落幕，富邦悍將隊「神全」林益全本季打擊率2成86，終止連12季打擊率3成紀錄，但他從2009年新人球季至今，連續13季都在打擊排行榜前10傑，有兩項紀錄仍是史上最強。

林益全不只連續13季打擊率名列前10，成為中職開打32年第1人，累積13次也獨居榜首，他在今年季前和「恰恰」彭政閔以12次並列領先，季後正式超越前輩。

中職從2009年起，各隊出賽從100場增至120場，想要進入打擊排行榜，單季必須達到372個打席以上；林益全從興農牛、義大犀牛到悍將13個球季，每年都符合聯盟規定的標準，多達12季超過400個打席（3次突破500）， 加上長期穩定的打擊表現，成為打擊排行榜前10傑的常客。

中職本季只有7名球員打擊率超過3成，比去年少了8人，林益全打擊率2成86排名第10，也是悍將球員最高，整季出賽109場只落後申皓瑋，是隊上第2多，難怪總教練洪一中大力稱讚他的表現。

林益全從新人球季開始，13個球季打了1431場球季賽，生涯只缺席129戰，身體長期維持一定強度，真的很不簡單，連續13季安打數都破百，也是後輩很難超越的紀錄。

中職史上只有7人超過6千打席，林益全目前6009名列第7，累積1828支安打是史上第3、現役球員第1；中信兄弟隊39歲老將林智勝昨天揮出生涯第289支全壘打，追平張泰山並列史上第1，林益全204轟暫居第3。

林益全 富邦悍將 彭政閔

延伸閱讀

中職／整季穩定受洪總稱讚 林益全準備好傳承經驗

中職／神全「憨慢講話」用12局再見安展現老大哥價值

中職／10轟自評不及格 林益全拜師林仲秋有一招沒學會

中職／連13季百安 林益全變身數學老師計算難度

相關新聞

中職／林智勝英雄命！當年12強被看扁 古巴記者憶他開轟報仇

中信兄弟強棒「大師兄」林智勝連兩天以全壘打超前比分建功，不僅兩度榮膺MVP當英雄，還「趕進度」追平了張泰山所保持的生涯289轟紀錄。

中職／林益全連13季打擊榜前10傑 超越彭政閔獨居榜首

中職今年例行賽落幕，富邦悍將隊「神全」林益全本季打擊率2成86，終止連12季打擊率3成紀錄，但他從2009年新人球季至今...

中職／賽後90度鞠躬謝場地 郭天信「尊重萬物」網讚典範

昨天是味全龍本季的最終戰，賽後，菜鳥年就打出好成績的「天哥」郭天信被網友直擊獨自一人對著場地「90度鞠躬」，而他先前也提到，這是為了感謝場地讓他安全不受傷，被網友盛讚他是「人氣球星典範」。

日職／松坂大輔直呼「太恐怖」 歐力士20歲強投輸球仍被盛讚

由歐力士對上養樂多的日本一系列賽，在第二戰上演了一場投手大戰，雙方一直打到第八局，才由養樂多隊率先攻下一分，最終以二比零驚險打敗歐力士隊，將戰局扳成一勝一敗的平手局面。而歐力士隊雖然輸球，但先發投手宮城大彌的好表現，仍獲得相當高的評價。

日職／4大先發平均不及22歲 年輕勢力主宰日本一

2021年日本職棒總冠軍賽第2戰養樂多隊年輕左投高橋奎二對歐力士投出完封勝，中止了中央聯盟球隊日本一總冠軍賽在太平洋聯盟主場的20連敗不名譽紀錄。打完前兩戰雙方戰成1勝1敗，平分秋色。 帶領養樂

中職／林智勝追平紀錄 張泰山看到兒子反應很感動

看到自己的289轟紀錄被林智勝追平，現為味全龍隊打擊教練的張泰山也感到光榮，代表著中華職棒在不斷進步，而張泰山收到老婆的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。