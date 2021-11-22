中職／林益全連13季打擊榜前10傑 超越彭政閔獨居榜首

中職今年例行賽落幕，富邦悍將隊「神全」林益全本季打擊率2成86，終止連12季打擊率3成紀錄，但他從2009年新人球季至今，連續13季都在打擊排行榜前10傑，有兩項紀錄仍是史上最強。

林益全不只連續13季打擊率名列前10，成為中職開打32年第1人，累積13次也獨居榜首，他在今年季前和「恰恰」彭政閔以12次並列領先，季後正式超越前輩。

中職從2009年起，各隊出賽從100場增至120場，想要進入打擊排行榜，單季必須達到372個打席以上；林益全從興農牛、義大犀牛到悍將13個球季，每年都符合聯盟規定的標準，多達12季超過400個打席（3次突破500）， 加上長期穩定的打擊表現，成為打擊排行榜前10傑的常客。

中職本季只有7名球員打擊率超過3成，比去年少了8人，林益全打擊率2成86排名第10，也是悍將球員最高，整季出賽109場只落後申皓瑋，是隊上第2多，難怪總教練洪一中大力稱讚他的表現。

林益全從新人球季開始，13個球季打了1431場球季賽，生涯只缺席129戰，身體長期維持一定強度，真的很不簡單，連續13季安打數都破百，也是後輩很難超越的紀錄。

中職史上只有7人超過6千打席，林益全目前6009名列第7，累積1828支安打是史上第3、現役球員第1；中信兄弟隊39歲老將林智勝昨天揮出生涯第289支全壘打，追平張泰山並列史上第1，林益全204轟暫居第3。