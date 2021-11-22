中職／賽後90度鞠躬謝場地 郭天信「尊重萬物」網讚典範

昨（21）日是味全龍本季的最終戰，賽後，菜鳥年就打出好成績的「天哥」郭天信被網友直擊獨自一人對著場地「90度鞠躬」，而他先前也提到，這是為了感謝場地讓他安全不受傷，被網友盛讚為「人氣球星典範」。

昨天是中職例行賽最終日，天母、台中洲際分別進行最後兩場比賽，對於未打進季後賽的龍隊、富邦悍將和樂天桃猿而言都是今年球季的封關戰。有PTT網友發文表示自己第一次到天母看球，發現龍隊球員在場中向球迷致意後，郭天信獨自留下，脫帽向球場90度鞠躬好一陣子，而這一幕正好被場邊的網友記錄下來。

郭天信在菜鳥年就繳出亮眼成績單，讓網友稱他為「天哥」。 記者許正宏／攝影

其實郭天信一直都有在賽後「對場地鞠躬」的習慣，他在先前受訪時曾表示，這是大學時就養成的習慣，為的是感謝球場讓他安全不受傷，他表示：「有一天突然覺得對所有事物都應該要尊重。在場上我會比較安心。」

年紀輕輕、僅21歲的郭天信展現出的「90度鞠躬棒球哲學」令不少網友肅然起敬，PO文的網友寫道：「想到天哥今年爆炸性的成長跟好表現，不禁對他又更尊敬了。」其他網友也紛紛在底下留言稱讚：「人氣球星典範」、「所以說真的要常常進場替這些球員加油，有些事情真的是電視上看不到的」、「龍隊明星，無庸置疑」。