日職／松坂大輔直呼「太恐怖」 歐力士20歲強投輸球仍被盛讚

由歐力士對上養樂多的日本一系列賽，在第二戰上演了一場投手大戰，雙方一直打到第八局，才由養樂多隊率先攻下一分，最終以二比零驚險打敗歐力士隊，將戰局扳成一勝一敗的平手局面。而歐力士隊雖然輸球，但先發投手宮城大彌的好表現，仍獲得相當高的評價。

根據日本媒體「スポニチ」報導，本賽季還只是個職棒二年級生，年僅20歲的宮城大彌，在這場比賽主投7.2局，只在第8局失掉一分。而且在前五局時，都沒有讓養樂多隊的任何一名打者上壘，直到六局上半一出局才破功，徹底的發揮出壓制能力。

曾在日職和大聯盟效力多年，前西武獅隊的傳奇投手松坂大輔，近來在電視台擔任日本一系列賽的解說。在轉播中，他對宮城的投球讚嘆不已，指出他「在投手丘上冷靜地不像才第二年」、「快速球和變化球的出手一致」、「投球節奏非常好」。

到第四局中途，還是「完全比賽」的局面時，松坂忍不住稱讚「這投手將來會很可怕」。到第六局，養樂多攻佔得點圈，宮城面臨失分危機時，仍投出三振化解局面，又讓松坂直呼「修正能力也很高，非常訝異」。

雙方的投手大戰結束後，松坂認為，這場比賽和第一場一樣，都是讓人血脈賁張的好比賽。而宮城、養樂多隊的奧川恭伸、羅德隊的佐佐木朗希等年輕投手，都是同一屆高中畢業、同一年選秀進入職棒的好手，讓他非常期待這個世代新秀在未來的表現。