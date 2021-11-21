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中職／2423天終奪首場先發勝 范玉禹：進步有點慢

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊范玉禹。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊范玉禹。圖／富邦悍將隊提供

原本只是「先投」投手，富邦悍將隊范玉禹今晚相隔1690天的先發，以109球投完9局、失1分，幫助球隊以5：1擊敗味全龍隊，拿下生涯首場先發勝，在二軍練出的曲球成為今天的關鍵武器。

范玉禹近四年都待在牛棚，今晚原本沒有預期他投這麼長，總教練洪一中也嚇一跳，「沒想到他投完。」洪總表示，范玉禹今天快慢搭配得好、投出速差，「這次上來一直讓他練曲球，有快慢才比較好搭配。」

范玉禹透露中職因疫情停賽期間，洪總就一直叮嚀自己要投曲球，也因此他在二軍請教過「貓哥」蔡明晋、陳鴻文、江少慶、布魯斯，並透過儀器測試曲球轉速、角度，練好這顆曲球。

2015年加入中職，范玉禹的發展曾受到期待，然而自生涯初先發以來，累計2423天（6年又231天）才拿下生涯首場先發勝，這段路走得有點長，范玉禹也說：「自己進步有點慢。」但透過二軍先發，努力累積經驗。

今天在9局范玉禹一度遇到1出局，一、二壘有人亂流，原本說好兩人上壘就要換投，但是洪一中決定讓范玉禹留在場上「真的滿壘再換人」，沒想到范玉禹成功抓下最後2出局。

「相信自己。」范玉禹回憶當下的心情，他說：「想辦法投一場好球給自己看，感謝主上帝帶領我，給我好成績，讓我一直撐住，想辦法冷靜下來，一球一球丟。」

悍將在本季封關戰拿下勝利，洪一中說，下半季勝場雖然比較少，但洋將戰力也缺，特別看到年輕人的拚勁，「沒有打到季後賽對總教練來說是不及格，但是選手、教練團這麼努力，我是給予肯定。」

今晚楊晉豪的超前三分砲也很關鍵，洪一中說，拉他上一軍後就一直鼓勵，「要積極一點，你是有這個能力，我們身材條件沒有人家好，就要付出努力去填補力量不足的地方」。

范玉禹 洪一中

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