中職／神龍擺尾4成27勝率作收 擴編新軍史上第二優
味全龍隊今年球季最後一戰面對富邦悍將隊，以1：5落敗，全年戰績50勝67敗3和，勝率4成27雖然未達成季前目標，但已經是擴編新軍首季勝率史上第二，總教練葉君璋明年目標放在「擺脫墊底」。
龍隊今年上半季22勝36敗2和，勝率僅3成79，成為舊四隊勝利「提款機」，不過下半季「神龍擺尾」，打出28勝31敗1和成績，季排名第三，特別是10月起20勝14敗1和，位居五隊第一，近況壓過準備爭冠的統一獅、中信兄弟隊。
葉君璋表示，對於球隊下半季特別是球季尾段的表現非常滿意，無論打、守、跑、投都很有水準，「教練團開會時，也都滿意成果，但還是有缺失，會針對缺失討論改進」。
今年球季除了徐若熙、王維中、林子昱三名投手綻放光芒，葉總也點出外野手郭天信的新人王等級成績、二壘手李凱威整季穩定表現以及捕手蔣少宏的成長。
但是能有好的勝率，葉君璋指出，救援投手田澤純一是關鍵，全隊也才拿下50勝，結果他一人就取得30次的救援成功，「這不是常見現象，他的表現與球隊戰績幾乎正相關」。
葉君璋今年季前喊出勝率4成5的高標，也知道需要「墊起腳尖」才有機會，今年球季以4成27作收，已經是中職史上6支擴編新軍第一年次佳成果，僅次於1993年俊國熊隊的4成60。
放眼明年球季，葉總暫時不去想季冠軍，「希望把今年戰績繼續往上提升，往年度第三、第四去爬，這樣戰績可能要4成5以上」。
擴編新軍首季勝率
年份 隊名 勝率 排名（隊伍數）
1993 俊國熊 4成60 4（6）
2021 味全龍 4成27 5（5）
1997 和信鯨 4成11 7（7）
1993 時報鷹 4成09 5（6）
2003 誠泰太陽 3成19 5（6）
2003 第一金剛 2成20 6（6）
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