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中職／神龍擺尾4成27勝率作收 擴編新軍史上第二優

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊在天母球場結束今年賽事，重返中職首季打出4成27勝率。圖／味全龍隊提供
味全龍隊在天母球場結束今年賽事，重返中職首季打出4成27勝率。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今年球季最後一戰面對富邦悍將隊，以1：5落敗，全年戰績50勝67敗3和，勝率4成27雖然未達成季前目標，但已經是擴編新軍首季勝率史上第二，總教練葉君璋明年目標放在「擺脫墊底」。

龍隊今年上半季22勝36敗2和，勝率僅3成79，成為舊四隊勝利「提款機」，不過下半季「神龍擺尾」，打出28勝31敗1和成績，季排名第三，特別是10月起20勝14敗1和，位居五隊第一，近況壓過準備爭冠的統一獅、中信兄弟隊。

葉君璋表示，對於球隊下半季特別是球季尾段的表現非常滿意，無論打、守、跑、投都很有水準，「教練團開會時，也都滿意成果，但還是有缺失，會針對缺失討論改進」。

今年球季除了徐若熙、王維中、林子昱三名投手綻放光芒，葉總也點出外野手郭天信的新人王等級成績、二壘手李凱威整季穩定表現以及捕手蔣少宏的成長。

但是能有好的勝率，葉君璋指出，救援投手田澤純一是關鍵，全隊也才拿下50勝，結果他一人就取得30次的救援成功，「這不是常見現象，他的表現與球隊戰績幾乎正相關」。

葉君璋今年季前喊出勝率4成5的高標，也知道需要「墊起腳尖」才有機會，今年球季以4成27作收，已經是中職史上6支擴編新軍第一年次佳成果，僅次於1993年俊國熊隊的4成60。

放眼明年球季，葉總暫時不去想季冠軍，「希望把今年戰績繼續往上提升，往年度第三、第四去爬，這樣戰績可能要4成5以上」。

擴編新軍首季勝率

年份 隊名 勝率 排名（隊伍數）

1993 俊國熊 4成60 4（6）

2021 味全龍 4成27 5（5）

1997 和信鯨 4成11 7（7）

1993 時報鷹 4成09 5（6）

2003 誠泰太陽 3成19 5（6）

2003 第一金剛 2成20 6（6）

葉君璋 味全龍 富邦悍將

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