日職／4大先發平均不及22歲 年輕勢力主宰日本一

2021年日本職棒總冠軍賽第2戰養樂多隊年輕左投高橋奎二對歐力士投出完封勝，中止了中央聯盟球隊日本一總冠軍賽在太平洋聯盟主場的20連敗不名譽紀錄。打完前兩戰雙方戰成1勝1敗，平分秋色。

帶領養樂多、歐力士的兩隊監督高津臣吾以及中嶋聰，在今年總冠軍賽開打前，就已經先在總教練會議中就「交手」，而且針對是否採取「預告先發」制不同調。高津臣吾傾向不公佈先發投手，中嶋聰則是願意完全公開。即使最後繼2017年軟銀鷹對橫濱DeNA的系列賽以來再度優先採用不公佈先發的方式，不過中嶋聰還是毫不掩飾，前兩戰都對媒體公開先發投手。

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一個公開，一個不公開，兩隊監督的策略截然不同。不過以前兩戰的結果來看，兩隊都由本土的少年強投闖關，一左一右都成為球隊重要支柱，展現出來的投球內容都讓所屬球隊的球迷看到明年希望。只是相對之下，同聯盟的其他對手明年球季恐怕要更頭疼。

筆者在《墊底軍同翻身很勵志 總冠軍賽少年強投大對決》文中預測，首戰可望由20歲的奧川恭伸（9勝4敗、防禦率3.26）對上不過23歲就已經躍升當今日本最強投手的山本由伸（18勝5敗、防禦率1.39），為系列賽增加不少話題以及人氣。結果首戰山本由伸6局失1分，表現大致符合預期，不過養樂多打線展現黏功，讓山本由伸增加不少用球數，只投6局就退場，也是成功的作戰。才職棒二年級生的奧川恭伸更是7局只失掉1分，差一點就以20歲又7個月成為日職總冠軍賽史上第二年輕的勝利投手（※史上最年輕紀錄為1957年稻尾和久的20歲又4個月）。雖然因為守護神麥可高夫（Scott McGough）大走樣而錯失勝投，不過高津臣吾監督原本的目的就在希望藉由這場跟日本第一強投的正面對決增強奧川恭伸的實力與信心，結果奧川在這樣的壓力之下表現不僅沒有怯場，甚至更勝山本一籌，相信已經達成高津臣吾設定的目標。贏球的是逆轉勝的歐力士猛牛，不過養樂多的收穫卻不比歐力士來得少。

第二戰，兩隊推出的是「左投版少年強投」。8月才滿20歲的宮城大彌（13勝4敗、防禦率2.51）對上24歲的高橋奎二（4勝1敗、防禦率2.87），等於兩隊前兩戰的4大先發投手平均年齡只有21.75歲，卻能夠在日本一大賽的緊張氣氛下，面對對手聯盟最強打線毫不懼色，相當令人激賞。

宮城大彌前5局投出小型完全比賽，讓對手15上15下，7.2局只失掉1分可惜吞下敗投。高橋奎二則沒有受到球隊首戰吞下逆轉敗的影響，面對前一天才大逆轉、士氣正值高點的歐力士打線演出5安打完封，繼CS季後賽第二輪對巨人6局0失分勝投之後，季後賽連續15局0失分。高津臣吾監督捨棄了經驗豐富的41歲老將石川雅規以及例行賽9勝的小川泰弘，前兩戰投入兩名年輕投手，等於是著眼於明年球季。結果奧川恭伸、高橋奎二兩人都投出精湛的內容，合計16局只失掉1分。

宮城大彌G2前5局讓對手15上15下，7.2局投球只失掉1分表現也不差，可惜吞下敗投。 擷圖自歐力士猛牛官方推特

看完前兩場總冠軍賽之後，歐力士、養樂多兩支球隊除了投手戰力、防守穩定之外，明年還是會繼續很可怕的原因在於他們分別坐擁強力的本土三棒、四棒。無論是吉田正尚（0.339打擊率、21支全壘打、72分打點）、杉本裕太郎（0.301打擊率、32支全壘打、83分打點），或是山田哲人（0.272打擊率、34支全壘打、101分打點）、村上宗隆（0.278打擊率、39支全壘打、112分打點），都是聯盟打擊個人獎的得主或是日本國家武士隊的主力。第一戰村上宗隆擊出超前的2分全壘打，吉田正尚在九局下擊出致勝的再見安打，加上8月在東京奧運會的表現，證明了他們在大賽的抗壓性。

另外，職棒第七年終於開竅的歐力士宗佑磨（0.272打擊率、9支全壘打、42分打點），才19歲就在例行賽擊出10支全壘打的紅林弘太郎（0.228打擊率、10支全壘打、48分打點）。養樂多也有開竅的開路先鋒塩見泰隆（0.278打擊率、14支全壘打、59分打點），更不用說21歲就以39轟拿下全壘打王的村上宗隆。兩隊的年輕勢力在這個系列賽相當吸睛，也扮演左右勝負的關鍵，絕對是相當精彩的「頂上對決」！