聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／生涯4年從未完投 養樂多高橋奎二爭霸戰完封勝
日本職棒總冠軍賽今天在大阪巨蛋進行第2戰，養樂多隊24歲左投高橋奎二頂住客場壓力，獨撐9局投出完封勝，以2：0擊敗歐力士隊，兩隊在總冠軍賽各1勝戰平。
高橋奎二2018年登上一軍，過去從未締造完投紀錄，今天在更重要的爭霸戰首次登板技驚四座，用113球投完9局，被揮出5支安打、保送兩次，飆出5次三振，讓歐力士一路掛零。
歐力士先發投手宮城大彌前5局都讓養樂多3上3下，6局下1出局後才被揮出第1支安打，8局保送西浦直亨，再被塩見泰隆、青木宣親揮出安打，先發7.2局失1分吞敗。
養樂多9局上追加1分，高橋奎二穩穩投到比賽結束，成為球隊獲勝最大功臣。
日職總冠軍賽第3戰後天移師東京巨蛋進行，由養樂多擔任主隊，接下來3戰都在東京巨蛋進行。
プロ初完封— 東京ヤクルトスワローズ公式 (@swallowspr) November 21, 2021
（日本シリーズ第二戦）
高橋奎二投手#絶対大丈夫#チームスワローズ#swallows#高橋奎二#プロ初完封 pic.twitter.com/c87Ir4A5ES
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言