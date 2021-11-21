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日職／生涯4年從未完投 養樂多高橋奎二爭霸戰完封勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
高橋奎二(左)。 擷圖自畫面
高橋奎二(左)。 擷圖自畫面

日本職棒總冠軍賽今天在大阪巨蛋進行第2戰，養樂多隊24歲左投高橋奎二頂住客場壓力，獨撐9局投出完封勝，以2：0擊敗歐力士隊，兩隊在總冠軍賽各1勝戰平。

高橋奎二2018年登上一軍，過去從未締造完投紀錄，今天在更重要的爭霸戰首次登板技驚四座，用113球投完9局，被揮出5支安打、保送兩次，飆出5次三振，讓歐力士一路掛零。

歐力士先發投手宮城大彌前5局都讓養樂多3上3下，6局下1出局後才被揮出第1支安打，8局保送西浦直亨，再被塩見泰隆、青木宣親揮出安打，先發7.2局失1分吞敗。

養樂多9局上追加1分，高橋奎二穩穩投到比賽結束，成為球隊獲勝最大功臣。

日職總冠軍賽第3戰後天移師東京巨蛋進行，由養樂多擔任主隊，接下來3戰都在東京巨蛋進行。

養樂多 歐力士

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