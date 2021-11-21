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中職／林智勝開轟讓吳俊偉受惠 中繼王2連霸史上第2人

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林智勝歷史性全壘打讓吳俊偉有機會完成中繼王2連霸。圖／中信兄弟隊提供
林智勝歷史性全壘打讓吳俊偉有機會完成中繼王2連霸。圖／中信兄弟隊提供

中職本季最後一戰，中信兄弟隊中繼投手吳俊偉投1人次，拿到本季第27次中繼成功，以1次之差擊敗樂天桃猿隊老將賴鴻誠，成為中職史上第2位連續兩年奪下中繼王的投手。

兄弟今天對猿隊3連戰最後一戰，打完前6局0：3落後，林智勝7局下從猿隊先發投手曾仁和的手中，轟出個人生涯第11支滿貫砲，也是第289轟，生涯全壘打數追平張泰山，並列中職史上第1。

賴鴻誠原本在牛棚待命，猿隊從3分領先變成落後1分，他沒有中繼成功的機會；這個戰況變化反而吳俊偉得利，8局上登板對決猿隊開路先鋒陳晨威，投4球讓他揮出游擊滾地球出局，符合中繼成功要件後立刻退場。

中職從2005年起設立中繼王獎項，統一獅隊退役老將高建三2011、12年完成2連霸，賴鴻誠2016年效力富邦悍將隊前身義大犀牛隊時首次獲獎；吳俊偉去年24中繼勝出，今年追加第2座中繼王，也是史上第2位拿到兩次中繼王的投手。

中職300場球季賽落幕，10個投打獎項得主確定，另9項是猿隊陳俊秀打擊率3成52、朱育賢22轟和81分打點、林立27次盜壘成功、兄弟隊王威晨159支安打、德保拉防禦率1.77和奪三振187次、統一獅隊布雷克17勝、陳韻文32次救援成功。

中職 賴鴻誠

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