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中職／林智勝追平紀錄 張泰山看到兒子反應很感動

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中職球星張泰山（右）與兒子張可洛（左）。圖／聯合報系資料照
中職球星張泰山（右）與兒子張可洛（左）。圖／聯合報系資料照

看到自己的289轟紀錄被林智勝追平，現為味全龍隊打擊教練的張泰山也感到光榮，代表著中華職棒在不斷進步，而張泰山收到老婆的溫馨訊息，因為上面寫著：「你兒子想把紀錄打回來。」

中信兄弟隊林智勝昨天以再見全壘打衝上生涯第288轟，今天又敲出逆轉滿貫砲，追平中職個人生涯最多轟的「泰山障礙」。

昨天陳子豪超越張泰山的最年輕百轟，今天生涯最多轟也被林智勝追平，張泰山表示：「紀錄就是要讓晚輩去挑戰，有人挑戰成功，我覺得非常光榮。」

在另一地比賽的張泰山，賽後收到滿滿的訊息，其中包括老婆傳來的簡訊，告訴他「你兒子高中不想去日本，他想留在這裡，把紀錄打回來。」

兒子張可洛現在是大勇國小少棒隊一員，張泰山看到很溫馨，「孩子可能很在乎，因為是爸爸的紀錄，但我開心的是紀錄被達到了。」

張泰山 林智勝 陳子豪

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