中職／林智勝追平張泰山全壘打不夠 誓言幫兄弟拚下總冠軍

樂天桃猿、中信兄弟隊今天在台中洲際球場進行3連戰最後一戰，也是中職今年球季賽的閉幕戰，猿隊投手曾仁和生涯首次對決兄弟，前6局只被揮出兩支安打，7局下在滿壘的情況下，被「大師兄」林智勝轟出致命滿貫砲，猿隊終場4：6落敗，3連戰遭清盤。

兄弟洋投華德茲開賽不穩，1局上1出局後保送成晉，再被林泓育、陳俊秀、梁家榮、林承飛連續揮出4支安打、失3分，但他從第2局開始回穩，投到7局結束退場只被1安、未再失分，球季賽最後一戰奪下來台首勝。

猿隊打完前6局3：0領先，7局下兄弟展開反攻，岳政華、周思齊連續安打，陳子豪獲保送，林智勝轟出右外野滿貫砲，幫助球隊4：3超前，也把曾仁和打退場。

這是林智勝生涯第11支滿貫全壘打，再創中職球員新高，生涯第289支全壘打出爐，追平張泰山並列史上第1；林智勝第1477場出賽、第6171個打席、第5377個打數完成這項紀錄，3項數據都是史上最快，原紀錄是張泰山1860場、7667打席、6951打數。

林智勝關鍵滿貫砲成為致勝一擊，8局下岳政華保送、江坤宇安打，林智勝面對猿隊後援投手萬昭清又揮出安打，幫助兄弟打回兩分，以6：3拉開比數，猿隊9局上扳回一城，未能挽回戰局。

曾仁和先發6局，被揮出5支安打、失4分吞敗，返台發展第1個球季以1勝3敗3中繼、防禦率3.06結束。

林智勝昨天11局下代打揮出再見全壘打，幫助兄弟7：6獲勝，今天再度成為贏球最大功臣，連兩天獲選單場MVP。