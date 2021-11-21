中職／范玉禹9局完投創生涯新高 悍將贏球封關

今年整季沒先發，富邦悍將隊范玉禹在例行賽最終戰登板，一口氣投滿9局，僅失1分，投出生涯代表作，加上楊晉豪三分砲相助，以5：1擊敗味全龍隊，在封關戰有了好的結尾。

范玉禹生涯前期雖是先發，但近四年都定位在長中繼，今天是相隔1690天（4年又229天）再次擔任先發投手，前一次是2017年4月6日對戰統一獅隊時。

原本范玉禹今天也只被定位在「先投」投手，沒想到一投就投滿9局，成為中職今年繼樂天桃猿隊黃子鵬之後，第二位9局完投的本土投手，也將原本個人單場最長局數從季初的5局，一口氣推到底。

范玉禹只用109球完成任務，被敲出7支安打，不過只在5局下被王順和、林辰勳連續敲安，丟掉1分，另有6次三振、1次保送。

悍將隊打線也很捧場，7局上楊晉豪敲出本季首轟，一發三分砲讓范玉禹取得勝投資格，8局上再靠著不死三振開啟局面，接下來兩支安打加上滾地推進，得到2分。