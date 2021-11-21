中職／因疫情轉念挑戰職棒 陳思仲首打席吞K也開心

新冠肺炎疫情的爆發，讓陳思仲的人生有了大翻轉，走上離開美國、返台挑戰中職選秀的路，成功穿上味全龍隊球衣，也在昨天站上一軍打擊區，圓了小時候的夢。

台美混血的陳思仲外型亮眼，在球隊中的綽號也是英文名縮寫「JC（John Clark）」，但是中文說得很溜，原本是穀保家商球隊一員，畢業後選擇就讀美國社區大學艾德蒙社區學院。

陳思仲原本考慮打NCAA D1，但隨著疫情爆發，多了一條路選擇，就是將棒球當作職業，陳思仲說：「當時有學校給出獎學金，但是考量到挑戰職棒年齡有限，所以先回來拚一下。」

陳思仲返台後先加盟業餘成棒台北興富發隊，在教練呂明賜等人幫助下，準備職棒選秀，結果今年龍隊在選秀會中以第六指名選上他，二軍也有著2成74打擊率。

昨天在生涯一軍首打席，雖然吞下三振，但陳思仲說：「這是我被三振最開心的一次，很少人有這個機會，代表我努力這麼多年，有了成果。」

談到最想對決的人，陳思仲點名舊識曾峻岳，可惜他已經「關機」，陳思仲說：「他直球速度快，很有尾勁，真的『袂䆀』（台語：不錯）喔。」還秀了一下跟媽媽還有穀保教練學的台語。