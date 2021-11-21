中職／林智勝關鍵滿貫砲 289轟追平張泰山並列史上第1

中信兄弟隊「大師兄」林智勝，今天對樂天桃猿隊之戰7局下 ，從曾仁和的手中轟出右外野滿貫砲，生涯第289轟出爐，追平「森林王子」張泰山，並列中職史上第1。

林智勝近況火熱，昨天轟出再見全壘打，幫助兄弟擊敗猿隊，今天兄弟打線本季首次面對曾仁和，前6局只出現兩支安打，7局下岳政華、周思齊連續安打，陳子豪獲保送，林智勝轟出右外野滿貫砲，幫助球隊4：3超前，也把曾仁和打退場。

這是林智勝本季第3轟，在生涯第1477場比賽出現第289支壘打，趕在球季賽最後一戰追上張泰山，並列中職全壘打王。

張泰山在2015年9月20日達成289轟紀錄時，打了1860場比賽，用了6951個打數，林智勝少了383場，只用5377個打數，以39歲之齡締造紀錄，比張泰山大一歲。

林智勝生涯滿貫轟列表：