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中職／林智勝關鍵滿貫砲 289轟追平張泰山並列史上第1

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
林智勝生涯第289轟出爐，追平「森林王子」張泰山，並列中職史上第1。圖／中信兄弟隊提供
林智勝生涯第289轟出爐，追平「森林王子」張泰山，並列中職史上第1。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊「大師兄」林智勝，今天對樂天桃猿隊之戰7局下 ，從曾仁和的手中轟出右外野滿貫砲，生涯第289轟出爐，追平「森林王子」張泰山，並列中職史上第1。

林智勝近況火熱，昨天轟出再見全壘打，幫助兄弟擊敗猿隊，今天兄弟打線本季首次面對曾仁和，前6局只出現兩支安打，7局下岳政華、周思齊連續安打，陳子豪獲保送，林智勝轟出右外野滿貫砲，幫助球隊4：3超前，也把曾仁和打退場。

這是林智勝本季第3轟，在生涯第1477場比賽出現第289支壘打，趕在球季賽最後一戰追上張泰山，並列中職全壘打王。

張泰山在2015年9月20日達成289轟紀錄時，打了1860場比賽，用了6951個打數，林智勝少了383場，只用5377個打數，以39歲之齡締造紀錄，比張泰山大一歲。

林智勝生涯滿貫轟列表：

編號 球場 苦主

1. 2006年03月31日 新竹 柳裕展(鯨)

2. 2009年04月12日 澄清湖 曹竣崵(象) *也是再見轟

3. 2011年08月27日 新莊 羅國華(象)

4. 2012年09月08日 台南 黃志龍(獅)

5. 2014年05月08日 桃園 賈羅拉加(兄弟)

6. 2015年07月04日 桃園 羅國華(兄弟)

7. 2015年10月11日 桃園 蔡明晋(犀牛)

8. 2016年04月07日 洲際 潘 力(犀牛)

9. 2016年05月07日 新莊 郭恆孝(獅)

10. 2019年07月13日 洲際 李 茲(猿)

11. 2021年11月21日 洲際 曾仁和(猿)

林智勝 張泰山 曾仁和

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