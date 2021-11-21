聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林智勝關鍵滿貫砲 289轟追平張泰山並列史上第1
中信兄弟隊「大師兄」林智勝，今天對樂天桃猿隊之戰7局下 ，從曾仁和的手中轟出右外野滿貫砲，生涯第289轟出爐，追平「森林王子」張泰山，並列中職史上第1。
林智勝近況火熱，昨天轟出再見全壘打，幫助兄弟擊敗猿隊，今天兄弟打線本季首次面對曾仁和，前6局只出現兩支安打，7局下岳政華、周思齊連續安打，陳子豪獲保送，林智勝轟出右外野滿貫砲，幫助球隊4：3超前，也把曾仁和打退場。
這是林智勝本季第3轟，在生涯第1477場比賽出現第289支壘打，趕在球季賽最後一戰追上張泰山，並列中職全壘打王。
張泰山在2015年9月20日達成289轟紀錄時，打了1860場比賽，用了6951個打數，林智勝少了383場，只用5377個打數，以39歲之齡締造紀錄，比張泰山大一歲。
林智勝生涯滿貫轟列表：
編號 球場 苦主
1. 2006年03月31日 新竹 柳裕展(鯨)
2. 2009年04月12日 澄清湖 曹竣崵(象) *也是再見轟
3. 2011年08月27日 新莊 羅國華(象)
4. 2012年09月08日 台南 黃志龍(獅)
5. 2014年05月08日 桃園 賈羅拉加(兄弟)
6. 2015年07月04日 桃園 羅國華(兄弟)
7. 2015年10月11日 桃園 蔡明晋(犀牛)
8. 2016年04月07日 洲際 潘 力(犀牛)
9. 2016年05月07日 新莊 郭恆孝(獅)
10. 2019年07月13日 洲際 李 茲(猿)
11. 2021年11月21日 洲際 曾仁和(猿)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言