中職／整季穩定受洪總稱讚 林益全準備好傳承經驗

富邦悍將隊林益全在本季最終戰未先發，連12季打擊率3成的紀錄確定中斷，但整季從頭打到尾，近乎全勤的表現獲得總教練洪一中稱讚，林益全近期跟年輕人互動多，自覺「該開始傳承」。

36歲的林益全是今年悍將隊唯一進入聯盟打擊榜前十的球員，以2成86打擊率排在第十，能夠進榜代表打席夠多、出賽穩定，洪總就說：「全仔寶貴之處就是整季都能保持健康，讓教練團可以使用，這點我也有跟上面稱讚。」

洪總也透露，林益全近期臉上笑容多了，還會去指導年輕球員，林益全說：「我覺得時間點也到了。」

過去林益全不覺得自己有能力指導學弟，但現在覺得比較有把握，「慢慢把這10幾年的經驗分享給學弟，幫助他們盡快適應職棒環境。」

林益全過去個性低調，但近期常用搞笑方式跟學弟拉近距離，他說，以前作為學弟不敢開玩笑，現在當學長，就把學弟當朋友。

雖然今年無法延續3成打擊率紀錄，但林益全說，這代表自己仍有不足，打擊率本來就難維持，因為數字會浮動，只能在有把握時多打幾支安打。

不過至少林益全本季累積111支安打，完成新人年起連續13季百安的紀錄，繼續堆高「神全障礙」，這漫長球季的最後一戰在板凳待命，林益全說：「真的需要好好休息了。」