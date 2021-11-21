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中職／前兩季多達18人次20轟 今年只剩朱育賢撐場面

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
朱育賢敲。 報系資料照
朱育賢敲。 報系資料照

樂天桃猿隊作客台中洲際球場，對中信兄弟隊進行本季最後一戰，「朱哥」 朱育賢未排進先發陣容，但他本季22支全壘打、81分打點早就確定奪下雙冠王，也是全聯盟唯一超過20轟、80分打點的球員。

中職本季比賽用球恢復系數降低，各隊全壘打產量下滑，統一獅隊林安可去年32轟、99分打點奪下雙冠王，今年把這個頭銜讓給朱育賢，全壘打剛好少一半，16轟已在全聯盟排名第2。

過去單季最多20轟打者是9人，分別在2016年、前年、去年出現，今年掉到只剩朱育賢1人，也是2018年兄弟隊張志豪22轟奪下全壘打王後，近4季第2次出現單季只有1名20轟打者。

猿隊另一名打者林立也未排進先發，本季累積27次盜壘成功，生涯首座盜壘王到手。

兄弟今天同樣大幅調整先發打線，確定以159安奪下安打王的王威晨，以及全聯盟「唯二」全勤出賽球員江坤宇、許基宏先在場邊休息。

朱育賢 樂天桃猿

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