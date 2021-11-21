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中職／旁觀獅象爭冠 葉總不認為會採「147」特攻

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。圖／聯合報系資料照
味全龍隊總教練葉君璋。圖／聯合報系資料照

統一獅隊、中信兄弟隊將在27日開打的總冠軍賽爭冠，味全龍隊總教練葉君璋旁觀者清，以過往經驗點出「運氣」會占很重一環，而以兩隊投手陣容，採用「147」戰法的機會很低。

葉君璋球員生涯握有6枚冠軍戒，2016年執掌義大犀牛隊兵符時，也曾率隊奪冠，今年看獅象爭冠，葉君璋認為兩隊能打進去就代表擁有足夠實力，接下來的系列賽中「運氣會是關鍵」。

葉君璋舉例，2004年興農牛隊與獅隊爭冠，兩隊打到第七戰都已經沒投手可用，牛隊甚至將救援投手新楓康推到先發，「那時候想說，比完比賽就好，結果最後贏球，這不是實力的因素」。

今年兄弟有德保拉、獅有布雷克，兩名強投是否在總冠軍賽1、4、7場出賽成為熱門話題，葉君璋認為，兩名投手有這個能力，但要看比賽走向、前三場結果，「兩隊的先發夠強、牛棚有水準，我想應該是不會用1、4、7。」

2016年義大犀牛陣中有著強投羅力，原本也考慮「147」特攻，但葉總表示，後來第四戰決定交給本土的黃亦志，結果拿下勝利，「147不代表比較好，也要考量投手疲勞度」。

葉君璋 義大犀牛 牛棚

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