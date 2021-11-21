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中職／桃猿林子崴挨轟沒自亂陣腳 高中教頭看見成長

中央社 / 新北21日電
樂天桃猿隊林子崴。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林子崴。圖／樂天桃猿隊提供

中職樂天桃猿隊投手林子崴職棒生涯初登板，前2場先發2連勝、獲得好評，昨天對中信兄弟先發雖挨2轟，但無關勝敗，高中教頭、穀保家商總教練周宗志說，挨轟沒有自亂陣腳看到他的成長。

左投林子崴就讀穀保家商時期就是球隊主戰投手，去年中職選秀第2輪被樂天桃猿隊指名，今年11月5日一軍初先發就投出好表現，中職一軍前2場先發出賽拿下2連勝，桃猿隊總教練曾豪駒也曾稱讚林子崴很不簡單、有大將之風。

林子崴昨天對中信兄弟先發，2局稍微有狀況，單局被敲2發全壘打失分，但馬上穩住陣腳，林子崴昨天總計用98球投5.1局，被敲7支安打，包括2發全壘打，投出3次三振，失掉5分責失分、無關勝敗。

林子崴高中教頭、穀保家商總教練周宗志今天接受聯訪表示，林子崴昨天表現也不算差，沒有投手不挨轟的，但比較難得的是，單局被敲2發全壘打後，下一局可以馬上把穩定度拉回，沒有因此自亂陣腳，也看到他的成長。

周宗志表示，林子崴在高中時期變化球的控制能力就很出色，進到職棒後可以有好表現，主要是他很大膽，就算面對職棒強打者，也不會因此變得閃躲，如果之後均速可以再往上提升2至3公里，相信壓制力可以更好。

林子崴 穀保家商 樂天桃猿

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