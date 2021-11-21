中職／網傳換領隊富邦不予回應 賽季結束洪總有感而發

中華職棒例行賽邁入最後一天，受到疫情影響成為史上最漫長的球季，富邦悍將隊季前陣容兵強馬壯，但年度排名以第四作收，總教練洪一中有感而發，對於公司接下來的安排都予以尊重。

洪總與富邦悍將球團簽下的三年合約，明年將是最後一年，洪總表示，不清楚球隊的安排，但該負責的地方就負責，過去擔任總教練的路上，見識過不少起起落落，自然是平常心看待，對於公司安排都尊重。

明年若繼續帶隊，洪總也有想法，今年球季尾段找到時機，拉上大批年輕選手到一軍，尋找可用之兵，也將范國宸拉到外野尋找新位置，明年也會延續朝這方向前進。

今天網路上也傳出，悍將領隊一職將換人，前台體大校長林華韋接任機會高，富邦球團對此表示：「針對網路傳聞，球隊不予回應。」