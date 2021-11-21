中職／餅總討教象魔力攻略？葉總：聊台日戰啦
統一獅隊總教練林岳平昨天賽後走進味全龍隊教練休息室，難道是請益對戰象魔力的攻略法？龍隊教頭葉君璋今天解密：「不是啦，是在討論之後的台日交流賽。」
獅隊今年對戰中信兄弟隊左投象魔力一籌莫展，反倒是龍隊打得嚇嚇叫，今年由獅象爭奪總冠軍，林岳平曾開玩笑說，想跟龍隊討教對戰象魔力的方法。
昨晚獅隊作客龍隊主場，林岳平賽後確實與葉君璋會晤，但葉總今天表示，主要是討論明年可能舉行台日交流賽，若要說到對戰象魔力的方法，葉君璋開玩笑說：「把我們選手全部買過去就可以了。」
中職會長蔡其昌今年10月曾透露，正與日本職棒接洽，希望在明年球季前，進行台日職棒交流賽，11月時，日本媒體在報導前火腿隊監督栗山英樹可能接手日本隊監督時，也提及明年3月與中職的台日交流賽會是執教首戰。
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