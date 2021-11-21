快訊

孟耿如胎兒性別揭曉！黃子佼直覺猜中了

中職／兄弟二軍勝猿拋彩帶 6年第五冠入袋

中職／餅總討教象魔力攻略？葉總：聊台日戰啦

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影

統一獅隊總教練林岳平昨天賽後走進味全龍隊教練休息室，難道是請益對戰象魔力的攻略法？龍隊教頭葉君璋今天解密：「不是啦，是在討論之後的台日交流賽。」

獅隊今年對戰中信兄弟隊左投象魔力一籌莫展，反倒是龍隊打得嚇嚇叫，今年由獅象爭奪總冠軍，林岳平曾開玩笑說，想跟龍隊討教對戰象魔力的方法。

昨晚獅隊作客龍隊主場，林岳平賽後確實與葉君璋會晤，但葉總今天表示，主要是討論明年可能舉行台日交流賽，若要說到對戰象魔力的方法，葉君璋開玩笑說：「把我們選手全部買過去就可以了。」

中職會長蔡其昌今年10月曾透露，正與日本職棒接洽，希望在明年球季前，進行台日職棒交流賽，11月時，日本媒體在報導前火腿隊監督栗山英樹可能接手日本隊監督時，也提及明年3月與中職的台日交流賽會是執教首戰。

林岳平 葉君璋 中職

延伸閱讀

中職／總冠軍賽由客場打起 餅總淡然：面對比賽都一樣

中職／古林睿煬達陣單季百局 背後有餅總小故事

中職／獅隊非自力封王拋彩帶 林岳平：感覺不一樣

中職／挑戰者變衛冕軍 林岳平感動獅隊一項蛻變

相關新聞

中職／兄弟二軍勝猿拋彩帶 6年第五冠入袋

沒讓快到手的冠軍溜走，中信兄弟隊今天在二軍總冠軍賽最終戰，以7：2擊敗樂天桃猿隊，拿下近六年來的第五座冠軍，成功拋下黃色...

中職／誇張！訂不到台中飯店 傳台灣大賽兄弟主場統一轉住新竹

統一獅隊昨（20日）輸球，讓中信兄弟全年度魔術數字歸零，取得總冠軍系列賽1、2、6、7場主場優勢，除了較多主場外，比賽時間適逢假日，可望吸引更多外地球迷入場，但相對地，也讓訂房變得困難。據傳，獅隊由於訂不到台中附近的房間，總冠軍賽兄弟主場期間只得住在新竹。

中職／網傳換領隊富邦不予回應 賽季結束洪總有感而發

中華職棒例行賽邁入最後一天，受到疫情影響成為史上最漫長的球季，富邦悍將隊季前陣容兵強馬壯，但年度排名以第四作收，總教練洪...

中職／象獅爭霸經典中的經典 洪一中長傳二壘觸殺林克

中職總冠軍賽27日將在台中洲際球場開打，中信兄弟、統一獅隊連續兩年在爭霸戰對決，也是歷年第6次在「台灣大賽」碰面；對很多...

中職／獅隊單場4度「煮粥」掉分 洋投飛利士爆氣怒砸手套

統一獅昨在天母棒球場出戰味全龍，不過獅隊守備「亂成一鍋粥」，洋投飛利士投4.1局就狂失7分，但有5分非責失，他下場後情緒失控，怒砸手套、帽子洩憤。

中職／味全龍啦啦隊險遭斷棒擊中 隊長英雄救美

味全龍隊昨天進入「女孩日」主題周，結果啦啦隊長勛雞上演一齣英雄救美，為啦啦隊女孩賴可Like擋住斷棒來襲，讓賴可直呼：「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。