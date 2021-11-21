黑豹旗／興大附農張祖恩滑球像抹了油 6局無失分搶勝

興大附農左投張祖恩心態成長，今天用像「抹了沙拉油」的滑球當決勝球，對秀峰高中先發6局無失分，率隊拿勝、晉級8強，張祖恩透露，教練開導要讓棒球變得有生命，給他啟發。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強今天在三重棒球場舉行，興大附農派出高三主力投手張祖恩先發，總計用84球投6局，僅被敲出3支安打，投出9次三振、無失分，有效壓制對手打線，率隊以9比0拿勝晉級。

興大附農總教練廖宏淵接受聯訪表示，張祖恩心態進步很多，以前常常靠蠻力丟，現在知道局數、分數差多少，懂得調配體能，控球也進步很多。

張祖恩表示，知道不能再停在原地，不然不會成長，也有跟教練聊很多，教練跟他說要穩住，想辦法打出「有生命的棒球」。

張祖恩自評今天滑球狀況不錯，「今天滑球特別有生命、很滑，感覺手好像有抹沙拉油」，滑球搭配變速球、展現壓制力，越投越有信心。

張祖恩表示，高中3年不斷進步，也更有自信，但還是有進步空間，畢業後會不會直接投入中職選秀還要評估。

陳泓宇棄投從打敲3安 黑豹旗興大附農晉8強

黑豹旗青棒賽16強興大附農今天與秀峰高中交手，興大附農陳泓宇棄投從打單場敲3安2打點，幫助球隊以9比0拿勝、晉級8強。興大附農總教練廖宏淵表示，給球員機會，就會成長。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強今天在三重棒球場舉行，興大附農投打表現佳，先發投手張祖恩投6局飆出9次三振，被敲3支安打，投出2次四壞保送、無失分，好投壓制。

興大附農1局2人出局後，靠著接連四壞保送攻佔滿壘，陳泓宇適時安打、一棒送回2分，興大附農2局再起攻勢，靠著單局4安、1保送，一口氣再拿4分，拉開領先差距。

興大附農3局靠著陳泓宇二壘打開啟攻勢，再靠著安打跑回團隊第7分，興大附農7局靠著王鉑鈞三壘打，替球隊多添2分保險分，興大附農順利拿勝晉級8強。

廖宏淵接受媒體聯訪表示，陣中很多過去沒有太多出場機會的球員，面對實力比較接近的對手，或者張力比較大的比賽時，有時候會沒辦法承受壓力，但只要給他們機會和舞台磨練，就會看到他們的成長。

陳泓宇高一時是投手、球速不慢，但控球不理想，高二下學期讓他轉打者，過去出賽機會不多，剛開始上場守外野，感覺容易緊張，現在已經好一點了，廖宏淵笑說：「他今天打3支安打，表現超水準，我也嚇一跳。」

陳泓宇表示，國中時期有守過外野，升上高中後因為控球不好，棄投從打找機會，守備也有慢慢練起來，賽前練打時感覺其實沒有特別好，但教練有提醒要放鬆一點，不要這麼緊繃，今天打3支安打算是轉打者後最好的一場，也有打出信心。

高一先發陳睦衡敲勝利打點 穀保晉8強

黑豹旗青棒賽穀保家商今天16強與普門中學交手，壽星馮皓先發7局好投失1分，唯一高一先發陳睦衡打擊發揮，單場2安、為勝利打點，幫助球隊以5比1拿勝、晉級8強。

2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強今天在三重棒球場舉行，穀保家商與普門中學交手，穀保派出投手馮皓先發，比賽前半段稍微有亂流，2局先被敲出二壘打、暴投，再被敲出安打，失掉唯一1分。

馮皓今天總計用83球投7局，僅被敲出2支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，好投壓制，幫助球隊拿下勝利。

穀保1局靠著四壞保送、野手選擇、盜壘、滾地球、盜壘跑回第1分，4局兩隊1比1平手時，陳九登率先敲出安打，陳睦衡適時二壘打，幫助球隊超前比數，7局穀保再靠著接連4支安打、對手失誤，多添3分保險分。

穀保總教練周宗志接受聯訪表示，陳睦衡升上高中加入球隊後，打擊能力就滿出色的，前幾個小盃賽磨練，有看到他的成長，今天重要比賽讓他先發，也是今天先發唯一高一球員，就是相信他在攻擊和守備上有一定的能力和水準。

陳睦衡表示，高一就跟著學長一起先發比賽有壓力也很緊張，在場上接到第一顆球、打出第一支安打後就有比較放鬆，今年暑假才升上高中，比賽強度差很多，4局上場打擊沒有想太多，球來就打，雖然沒有打得很紮實，但運氣不錯。

陳睦衡先發守三壘，游擊手劉俊緯是他國小、國中大一屆的同校學長，陳睦衡表示，劉俊緯會分享經驗、幫忙他調整站位，也會在緊張時跟他聊天，給他很大的幫助。

馮皓生日先發黑豹旗勝投 評價像「右投林子崴」

穀保家商壽星馮皓今天黑豹旗青棒賽先發，對普門中學投7局失1分、好投壓制，率隊晉級8強；穀保總教練周宗志稱讚他進步多，整體表現像「右投林子崴」，馮皓明年畢業將挑戰中職選秀。

穀保家商今天在2021年黑豹旗全國高中棒球大賽16強與普門中學交手，由壽星馮皓扛先發，馮皓2局有狀況失掉1分，但比賽後半段越投越穩，沒有再被敲出安打，總計用83球投7局，被敲出2支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，率隊拿下勝利。

周宗志接受聯訪表示，馮皓前2局直球控球準心有點找不到，所以投得比較辛苦，換局間有跟他提醒一下，3局過後節奏正常一點，控球找回來，投球也比較有壓制力。

目前高三的馮皓從高一就開始跟著球隊外出比賽，周宗志表示，除了技術層面，馮皓心態上成長很多，去年開始8強、4強這種高張力的比賽都會讓他先發，他先發也會給野手安定感。

馮皓目前最快球速約147公里左右，周宗志表示，馮皓的速度、變化球的控制能力，還有投球的穩定度展現不錯，整體而言跟穀保校友、現效力中職樂天桃猿隊的左投林子崴高中時期差不多，「是右投林子崴」。

馮皓表示，今天本來想要照著之前的先發模式丟，但狀況不太適合，有想辦法調整，以控球為主，先把位置投出來，但他不滿意今天失掉1分，認為還可以更好，首度在生日當天先發勝投很開心。

馮皓明年畢業將挑戰中職選秀，周宗志表示，當然會希望他的順位可以前面一點，也知道距離選秀越近、可能因為在乎容易受到影響，但這也是球員需要成長的地方，「以他的實力，在前幾輪被選走沒有問題。」