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中職／象獅爭霸經典中的經典 洪一中長傳二壘觸殺林克

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
職棒四年總冠軍賽首戰兄弟象隊陳義信(左)與洪一中投捕合作。 報系資料照
職棒四年總冠軍賽首戰兄弟象隊陳義信(左)與洪一中投捕合作。 報系資料照

中職總冠軍賽27日將在台中洲際球場開打，中信兄弟、統一獅隊連續兩年在爭霸戰對決，也是歷年第6次在「台灣大賽」碰面；對很多老球迷來說，1993年首次象、獅爭霸堪稱經典，兩大天王陳義信王漢首戰硬碰硬，更是經典中的經典，洪一中當時成為兄弟險勝的關鍵人物。

過去5次象、獅爭霸戰，兄弟贏得1993、2001年，接下來都是獅隊獲勝，分別是2008、2009和去年球季，兩隊交手34場各贏17場，競爭十分激烈。

1993年10月16日在台北球場進行的象、獅大戰，是兩隊首次在總冠軍賽對決，獅隊洋投王漢在球季賽投出22勝，改寫中職投手單季最多勝紀錄，陳義信20勝名列第2，兩人此役形成投手戰，拚到第9局才分出勝負，兄弟1：0險勝，爆滿14000名觀眾陷入瘋狂。

陳義信用119球完成9局任務，只被揮出4支安打，演出完封勝，王漢也獨撐全場，被揮出6支安打，9局上失1分是因內野守備失誤，不是自責分，拚了104球苦吞完投敗；這也是象、獅在歷年總冠軍賽交手的34戰中， 唯一1：0決定勝負的比賽。

很多老球迷對這場經典大戰應該還有印象，獅隊5局下無人出局時，洋砲林克揮出二壘打，曾智偵靠野手選擇上壘，形成一、二壘有人的有利局面，接下來宋榮泰觸擊失敗，林克離壘太遠，被兄弟捕手洪一中長傳牽制出局，獅隊最後留下殘壘，一路掛零到比賽結束。

林克是獅隊高人氣洋砲，第5局離壘過早、大意出局，被球評喻為「不可原諒的失誤」，對球隊士氣是很大的打擊；兄弟日籍總垮教練山根俊英也說，贏球有些運氣成分，洪一中的表現更是關鍵所在，若不是他在5局下靠經驗、反應長傳二壘抓到跑者，比賽結果可能不同。

獅隊當年擁有4名強投王漢、謝長亨、阿Q、郭進興，合計49勝19救援，在總冠軍賽開打前較被看好，首戰失利對後來戰局影響很大，以2勝4敗輸掉系列賽，也讓兄弟完成2連霸，洪一中獲選MVP。

王漢 洪一中 陳義信

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