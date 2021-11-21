中職／誇張！訂不到台中飯店 傳台灣大賽兄弟主場統一轉住新竹

統一獅隊昨（20日）輸球，讓中信兄弟全年度魔術數字歸零，取得總冠軍系列賽1、2、6、7場主場優勢，除了較多主場外，比賽時間適逢假日，可望吸引更多外地球迷入場，但相對地，也讓訂房變得困難。據傳，獅隊由於訂不到台中附近的房間，總冠軍賽兄弟主場期間只得住在新竹。

獅隊和兄弟在各自的主場都有宿舍，但當「作客」時住宿就是個問題。統一除失去主場優勢，兄弟主場期間碰上假日更是大麻煩，不僅要面對因疫情趨緩出遊的遊客，還要與外縣市球迷「搶」房間。而且一支球隊人數眾多，每次客場征戰都需要至少40間房，也讓獅隊在中部遭遇「無房可住」的窘境，只能在新竹、台中之間來回奔波。

據了解，兄弟在尚未確定取得總冠軍賽主場優勢前，也曾探詢11月26、27日和12月4、5日台南的住房狀況，也同樣幾乎找不到飯店可住。全年度封王後，台灣大賽G3、G4、G5確定將於周二、周三、周四在台南進行，由於是平日的關係，訂房也相對容易。

今年的總冠軍戰G1將於27日在台中洲際棒球場展開，獅隊要尋求二連霸，兄弟則是力拼擺脫近年的「連亞」紀錄。