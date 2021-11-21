中職／吳俊偉拚中繼王2連霸 只有高建三曾經辦到

中職本季最後兩場例行賽傍晚在天母、台中洲際球場開打，中信兄弟隊在台中迎戰樂天桃猿隊，吳俊偉、賴鴻誠的中繼王之爭將是最大焦點，兩人目前都是26次中繼成功，在排行榜並列第1。

目前10個年度投、打個人獎項得主，只剩中繼王還未確定，今天不管吳俊偉還是賴鴻誠勝出，都將成為中職史上第2位兩度獲獎的球員。

兄弟在3連戰前兩戰連贏猿隊，吳俊偉、賴鴻誠昨天先後拿下本季第26場中繼成功，今天例行賽最後一戰無關季後賽門票，兩隊教練團視戰況變化，只要有機會一定會讓他們上場爭取中繼王。

中職從2005年起設立中繼王獎項，統一獅隊退役老將高建三2011、12年完成2連霸；賴鴻誠2016年效力富邦悍將隊前身義大犀牛隊時獲獎，吳俊偉去年24中繼輕鬆獲勝，今年再創個人單季新高，和賴鴻誠僵持到最後一戰。

賴鴻誠本季出賽58場，和味全龍隊田澤純一並列全聯盟最多，吳俊偉54場排名第7，根據中職規章，中繼成績如果相同，將由防禦率較低的投手獲獎，吳俊偉目前3.22優於賴鴻誠的4.94。