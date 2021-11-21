U23世界盃／王志庭加入興富發出賽 等機會也不排除中職選秀

投手王志庭今年投出旅美4年最佳成績，但9月遭皇家隊釋出，抱著要投出價值的心態參加U23世界盃有不錯表現，王志庭先加入台北興富發隊，持續等待機會，也不排除中職選秀。

左投王志庭2017年底與美國職棒堪薩斯市皇家隊簽約、2018年展開旅美生涯，今年球季從新人聯盟出賽，8月中升上低階1A，在低階1A出賽總計7場，戰績1敗、出賽防禦率1.84，整季共17場出賽（3場先發），出賽防禦率2.38。

王志庭今年投出旅美球季目前為止最佳成績，但9月被球隊釋出，他今天接受媒體訪問表示，出發打U23世界盃棒球賽時，接到球隊通知要視訊會議，接到釋出通知之後心情很差，調整心情、抱持著想要好好表現給球探看的心情打U23。

王志庭在U23世界盃3場出賽、1場先發，預賽台灣與多明尼加交手、攸關晉級，王志庭透露，當時其實先發投手都輪得差不多了，所以自告奮勇跟教練提議想要扛先發。

王志庭U23世界盃對多明尼加先發，總計投4局飆8K、無失分，好投壓制，幫助球隊搶下關鍵勝利；王志庭表示，先發前練投已經有看到手指有血泡，也有提前跟教練說可能會有狀況，但還是希望可以盡全力幫球隊搶勝。

王志庭結束U23世界盃賽事返台後，先隨台體大練球，所屬經紀公司悍創告訴中央社記者，王志庭已經與業餘台北興富發隊簽約，會在25日開打的城市棒球對抗賽出賽，目前持續等待機會，王志庭也表示，如果沒能延續旅外生涯，也不排除投入中職選秀。